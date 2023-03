Pordenone: A Ortogiardino la festa delle donne con i racconti delle imprenditrici agricole

La giornata della donna festeggiata con i racconti delle imprenditrici agricole. Questa è stata la scelta di Coldiretti Donne Impresa Pordenone, organizzata nello spazio del mercato di

Campagna Amica, allestito in fiera, in occasione di Ortogiardino. Otto donne, otto imprenditrici che si sono alternate nel raccontare la loro attività, il loro lavoro quotidiano. Presente

tra gli altri l’assessore alle Risorse agricole Stefano Zannier, che ha rivolto apprezzamento per l’iniziativa. Aziende che nel territorio, spesso anche in zone marginali, hanno saputo imprimere vitalità e sviluppo in aree soggette allo spopolamento. Spesso con attività multifunzionali, l’accoglienza con gli agriturismi, le fattorie didattiche e soprattutto con la trasformazione dei prodotti aziendali e la vendita a chilometro zero. Imprese di valore anche dal punto di vista sociale. Francesca Muner di Armo 1191 con l’arnica montana di Piancavallo;

Marilina Ongaro della fattoria didattica Nettare e Ambrosia ha presentato il programma dedicato a bimbi e natura; Chiara Trevisanutto della fattoria da Gelindo dei Magredi ha spiegato la

multifunzionalità in agricoltura; Sonia Pancotto, dell’azienda agricola Pancotto ha raccontato il lavoro della casara; Alberta Bulfon di vigneti e cantina Bulfon ha parlato del recupero dei

vini autoctoni; Annalisa Celant dell’azienda agricola Celant ha raccontato il lavoro della malgara. Infine, Monica Martini dell’agriturismo il Faggio e Fabrizia Cortina dell’agriturismo

Alle Genziane, entrambe cuoche contadine, hanno presentato due ricette. È seguito l’agriaperitivo in rosa con pietanze rigorosamente a chilometro zero.