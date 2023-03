Pordenone Docs Fest 2023: la giuria della XVI edizione e le nuove anteprime nazionali

SEXUAL HEALING

di Elsbeth Fraanje

(Olanda, Germania 2022, 55′) Evaliene, una donna disabile di mezza età, si interroga su cosa significhi per lei l’intimità fisica dopo una vita passata ad avere solo un rapporto funzionale con il proprio corpo. Ora è alla ricerca de la sua prima esperienza sessuale significativa. QUI IL TRAILER MOOSA LANE

di Anita Mathal Hopland

(Pakistan, Danimarca 2022, 85′) Moosa Lane è il nome di una via di Karachi, la capitale del Pakistan, ed è il luogo in cui vive metà della famiglia di Anita Hopland. L’altra metà si trova in Danimarca. Il film indaga cosa tenga unita questa famiglia allargata nonostante le differenze. QUI IL TRAILER MY NAME IS CHARITY

di Floriane Devigne

(Francia 2022, 78′) Charity a 28 anni ha lasciato la Nigeria per la Francia, prendendo la strada attraverso la Libia e il Mediterraneo. Dopo dieci mesi di prostituzione forzata per saldare il debito contratto con i trafficanti che l’avevano portata in Europa, è andata in commissariato per denunciare i membri della rete. DESTINY

di Yaser Talebi

(Iran 2022, 71′) Nata in un remoto villaggio nel nord dell’Iran, Sahar ha quasi 18 anni. Dopo la perdita di sua madre, a cui era molto legata, vive con il padre, affetto da un grave ritardo mentale. Vorrebbe iscriversi a medicina ma la famiglia allargata che si è assunta la responsabilità di prendersi cura di lei, non vuole che prosegua gli studi.