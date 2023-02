Pordenone, domani ambasciatore d’Italia a Sarajevo, conferenza dal titolo “Bosnia-Erzegovina: prospettive europee e rapporti bilaterali”.

L’ambasciatore d’Italia a Sarajevo, Marco Di Ruzza, sarà domani, lunedì 20 febbraio, a Pordenone, ospite dell’Università di Udine per parlare di “Bosnia-Erzegovina: prospettive europee e rapporti bilaterali”. L’incontro si terrà alle 12 nell’aula S1 del centro polifunzionale di via Prasecco 3 (edificio S). L’appuntamento è organizzato dai corsi di laurea in Banca e finanza del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche nell’ambito dei seminari “Non solo finanza”, in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone, la Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile e l’associazione “Norberto Bobbio”.