Pramollo: telecabina “Millennium Express” si blocca con 160 sciatori che restano sospesi in aria per 80 minuti

Non dimenticheranno l’esperienza le 160 persone che sabato mattina 18 febbraio si sono visti immobilizzate negli ovetti della telecabina “Millennium Express”, che da Tröpolach sale alle piste di Pramollo, quando l’impianto si è improvvisamente fermato. Cabine ferme sul vuoto che metteva paura. L’altoparlante presente in ogni cabina ha spiegato agli sciatori quello che era successo e cioè che non vi era alcun pericolo ma un semplice guasto nella centralina elettronica, che manovra l’impianto. Insomma nessun pericolo di precipitare ma la necessità di avere pazienza come quando, sarà certamente successo a tanti, si rimane fermi in ascensore. Il problema che più passavano i minuti meno incrollabile poteva essere la pasienza e per questo, nel dubbio che il guasto non fosse rapidamente risolvibile sono state allertate le squadre di soccorso nell’eventualità, per fortuna poi scongiurata, di dover far scendere gli sciatori bloccati calandoli singolarmente dalle cabine. Operazione complessa e non certamente esente da rischi. Ma per fortuna i tecnici sono riusciti a far ripartire l’impianto in circa 85 minuti. Il motivo del guasto sarebbe da ricondurre ad un surriscaldamento di una pannello elettrico all’interno di uno degli armadi che sovraintendono la gestione dei sistemi dell’impianto.