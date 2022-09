Pordenonelegge, ecco i vincitori del contest “caro autore ti scrivo”

352 lettere arrivate, 4 appuntamenti tutti sold-out, 1 ex aequo: sono i dati dell’edizione 2022 di “Caro Autore, ti scrivo…”, lo storico contest di Fondazione Pordenonelegge.it che propone ai giovani 11-14enni di scrivere la propria recensione in forma di lettera all’autrice e all’autore del cuore, scegliendo fra un poker di libri selezionati. «I quattro appuntamenti legati al “Caro Autore” – dichiara la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet – hanno registrato tutti il sold out, sono stati stupendi, spesso molto commoventi, nell'edizione che ha riportato in presenza le scuole a pordenonelegge». Quest’anno i partecipanti hanno inviato le loro lettere ad Anna Woltz, che firma il libro “Alaska” (Beisler editore, 2021), a Silvia Vecchini e Sualzo autori del graphic novel “Le parole possono tutto” (Il Castoro, 2021), a Jean-Claude Mourlevat per “Il fiume al contrario” (Rizzoli, 2022), e a Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone per “Chiusi fuori” (Mondadori, 2022). Ed ecco i vincitori del “Caro autore, ti scrivo…” 2022, rispettivamente primo, secondo e terzo classificato, premiati durante gli incontri con gli autori al festival. Per Alaska Agnese Maria Rigato della Scuola media Balliana Nievo - Sacile (PN), Rachele De Poi della Scuola media Lozer Torre – Pordenone e Valentina Mazzetti della Scuola media Lozer Torre - Pordenone; per Le parole possono tutto Aurora Passini dell’Istituto comprensivo Prevalle - Brescia, Cecilia Battistella della Scuola media Lozer Torre – Pordenone ed Elia Arreghini della Scuola media Lozer Torre - Pordenone (ora Istituto Comprensivo Pordenone Centro); per Il fiume al contrario primi classificati ex aequo Sofia Di Piazza della Scuola media P. P. Pasolini – Pordenone e Leonardo Pravadelli della Scuola media Don Bosco - Legnago, al secondo posto Emma Copat della Scuola media Lozer Torre – Pordenone e Anna Caron Scuola media Balliana Nievo - Sacile (PN). Infine per Chiusi Fuori Chantal Paroni della Scuola media P. P. Pasolini - Pordenone, Virginia Borsato della Scuola media G. Corazzin - Arcade (TV) e Francesca Mondo della Scuola media I. Nievo - S.Donà di Piave (TV). I primi premi per i vincitori sono stati messi a disposizione dall'Associazione La Voce di Pordenone. «Bello tornare a parlare di libri – sottolinea Beatrice Masini – senza schermi e senza schemi insieme ad autori generosi di sé nella scrittura e dal vivo come Jean-Claude Mourlevat». «Dare la voce alle lettere di Caro autore – spiega Vera Salton – è una emozione profonda, è vedere gli occhi che brillano di chi le ha scritte seduto in prima fila, è leggere parole dense, intense, precise, è vedere lo stupore sul volto degli autori, asciugarne con un sorriso la commozione, essere testimoni del loro costruire una risposta che sia all’altezza, parole di uno di loro, della profondità dei ragazzi. Le parole danno speranza, i ragazzi danno speranza e certezze che le parole possono essere raccolte e crescere, e nutrire tutti noi». La giuria di quest’anno era composta da Beatrice Masini (Presidente), Caterina Ramonda, Vera Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo della Puppa; e coordinata da Valentina Gasparet.