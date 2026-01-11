Porto Vecchio di Trieste, la sospensione dei diritti mette a rischio la vita

Nella giornata di ieri un richiedente asilo nepalese di 43 anni è stato soccorso per arresto cardiaco all’interno dei magazzini del Porto Vecchio di Trieste. Lo rende noto con un comunicato ICS – Ufficio Rifugiati Onlus. “L’uomo, si legge nella nota, che accusava da giorni forti dolori al petto, aveva ricevuto una prima visita medica in un centro diurno e stava tentando – senza successo – di avviare la procedura di asilo. I nostri operatori legali avevano inviato una segnalazione via PEC alla Questura sul suo caso lo scorso 31 dicembre. Nella giornata di ieri aveva tentato di presentarsi in Questura, senza riuscire ad accedere agli uffici. Con condizioni di salute ulteriormente peggiorate, è rientrato nell’area del Porto Vecchio, dove oggi la situazione è precipitata. Di fronte a dolori sempre più intensi, alcuni connazionali hanno chiamato i soccorsi. Ciò che emerge con chiarezza è ancora una volta il contesto in cui questo episodio si è prodotto: una persona malata, abbandonata in strada nonostante le condizioni climatiche estreme dell’ultima settimana e soprattutto una persona in attesa di un’accoglienza a cui, in quanto richiedente asilo, avrebbe avuto diritto. Invece le è stata di fatto preclusa dai ritardi nell’accesso alla procedura da parte della Questura. Quanto accaduto non può essere derubricato a un fatto imprevedibile. È l’esito diretto di prassi che ostacolano sistematicamente l’accesso al diritto d’asilo e alle misure di accoglienza, come recentemente documentato dal rapporto Accesso negato (link al report: https://www.icsufficiorifugiati.org/accesso-negato-a-trieste-il-diritto-dasilo-e-ostacolato-da-prassi-illegittime-sistematiche/). Ritardi, respingimenti informali e mancata tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità sanitaria producono un limbo giuridico dalle conseguenze materiali gravissime: settimane o mesi senza riparo, senza cure adeguate, senza alcuna presa in carico istituzionale.

Chiediamo, conclude la nota, che cessino immediatamente le prassi che negano nei fatti diritti garantiti dalla legge. Ogni ulteriore rinvio rende episodi come questo non accidentali, ma direttamente riconducibili a precise responsabilità istituzionali.”