Posti letti terapie intensive Covid: Liguori (Cittadini): «La Giunta si adoperi per sostenere il personale sanitario»

«Il Presidente Fedriga e l’Assessore Riccardi non continuino ad alimentare a colpi di propaganda tensioni tra il personale sanitario. Sulla vicenda dei posti letto Covid nelle terapie intensive, il gruppo dei Cittadini ha sempre accolto le segnalazioni delle criticità che arrivavano dai professionisti in prima linea come richieste di aiuto alla Giunta per assistere al meglio gli ammalati e non come polemiche. La Giunta si adoperi per sostenere il Personale sanitario che è fondamentale per recuperare le attività rimaste indietro per la pandemia». Così Simona Liguori rispetto alla risposta data in aula dall’assessore Riccardi ad una domanda sul tema.