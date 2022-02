Sicurezza. Sen. Stabile (FI): in Fvg pochi VV.FF., Lamorgese intervenga

"In Friuli Venezia Giulia mancano ben 176 Vigili del Fuoco e il ministro dell'Interno ne invia soltanto 20. Un pannicello caldo che non garantirà in alcun modo di colmare una carenza di personale per un Corpo che svolge un lavoro impegnativo, costante e pericoloso al servizio dei cittadini. Ho presentato pertanto un'interrogazione a risposta scritta al ministro Lamorgese per sapere quali interventi urgenti intenda adottare per aumentare le unità destinate alla regione. La situazione è drammatica, i Vigili del Fuoco in tutte le province hanno difficoltà a gestire i servizi e a volte è necessario chiudere dei distaccamenti per riuscire a formare le squadre di soccorso almeno nelle sedi centrali. Da mesi inoltre i distaccamenti dei Vigili del Fuoco della nostra regione sono coperti solo da quattro unità e non da cinque, come previsto da decreto ministeriale. E' necessario dunque che si intervenga immediatamente per risolvere quella che è diventata una vera e propria emergenza e per consentire ai nostri Vigili del Fuoco di poter svolgere il loro prezioso lavoro nel migliore dei modi". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.