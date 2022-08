Premio alla Nico Pepe al festival di Casablanca: assegnato a Claudio de Maglio il riconoscimento per la miglior Regia

Un importante e prestigioso riconoscimento per la Nico Pepe al Festival Internazionale di Teatro di Casablanca, a Claudio de Maglio il premio per la regia "Direction Award". Che la Nico Pepe avesse lasciato il segno al Festival Internazionale di Teatro di Casablanca (Fituc 34) con la sua "Diabolik Comedy" si era già capito dagli applausi a scena aperta e dai cori finali , ma la conferma è arrivata con l'attribuzione del Premio alla Regia (Direction Award) a Claudio de Maglio, autore della drammaturgia e regista dello spettacolo. Ancora una volta la Commedia dell'Arte, nobile e blasonata tradizione scenica italiana che alla Civica Accademia è attentamente studiata, ha colto nel segno: un pubblico composto dalle compagnie provenienti dal Marocco, Indonesia, Corea del Sud, Oman, Egitto, Libano, Spagna, Tunisia, ha seguito divertendosi e cogliendo i tanti cambi di scena e le vorticose vicende della trama. Particolarmente apprezzati anche gli intermezzi dedicati alla Divina Commedia, a riprova che la cultura italiana non conosce confini! Sul palco accanto al de Maglio sono saliti gli interpreti Chiara Aquaro, Mattia Bartoletti Stella, Davide Benaglia, Lorenzo Leopoldo Egida, Federico Furlan, Davide Riboldi, Marta Soci, Ariele Celeste Soresina, Carla Vukmirovic. La presenza in Marocco conferma la vocazione internazionale della Nico Pepe che si fa ambasciatore di cultura teatrale e condivide questo prestigioso risultato con la città di Udine e il territorio regionale. Apprezzatissimi i costumi alcuni dei quali fanno parte della collezione Soleri, le maschere di Stefano Perocco di Meduna e i canti curati da Marco Toller. L'iniziativa è frutto della collaborazione con Vettori Ultramondo e si avvale del sostegno dei main partners, regione Friuli venezia Giulia Comune di Udine e Mic e del sostegno di Fondazione Friuli.