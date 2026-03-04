Preoccupazione sulle non risposte di Riccardi che attacca il consigliere Conficoni anziché risolvere i problemi

“A fronte della grave denuncia fatta dal Consigliere Conficoni, dopo un accesso agli atti, che negli ultimi 5 anni siano oltre 3000 le dimissioni volontarie del personale sanitario, proviamo seria apprensione. Preoccupazione che cresce ulteriormente evidenziata dal fatto che l’Assessore Riccardi preferisce attaccare in modo scortese il Consigliere, piuttosto che accettare che ci sia un serio problema di organizzazione aziendale e un clima difficile. Ci chiediamo quanti sono i lavoratori della sanità che si dimettono, ma che poi vanno a svolgere le stesse mansioni attraverso contratti fatti presso strutture private? Riccardi non si interroga sul problema gravissimo, preferisce attaccare personalmente il Consigliere Conficoni. Riccardi, dice che avvelena i pozzi. Ma avvelenare i pozzi non significa dichiarare la realtà dei fatti, come fa Conficoni, ma denigrare proprio chi, come Conficoni, fa delle denunce circostanziate, senza delineare in risposta il modo per risolvere il problema. L’Assessore dichiara che è aumentato il numero del personale impiegato in corsia; bene se è così, ma auspichiamo che queste persone godano di contratti altrettanto stabili di coloro che si sono dimessi volontariamente.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.