Preparare sanità in caso di varianti covid, allarme del consigliere Zalukar “possibilità remota ma farsi trovare nuovamente impreparati  sarebbe colpevole ostinazione nell’errore”

Oltremanica la variante Delta del COVID ha causato nei giorni scorsi 11.000 contagi e un aumento del ricorso all’ospedalizzazione, come dimostrato da uno studio pubblicato sull’autorevole rivista “Lancet”. La questione varianti, d’altro canto, dovrà essere presa in considerazione anche perché il coronavirus sarà endemico. Per questo motivo ho inteso presentare un’interrogazione alla Giunta per conoscere quali misure intende adottare per preparare il sistema sanitario nell’eventualità pur remota di una recrudescenza del virus, che secondo alcuni scenari potrebbe verificarsi in autunno. Così il Consigliere Regionale FVG del Gruppo Misto Walter Zalukar. Ricordo, prosegue Zalukar, che lo scorso anno ci si è trovati impreparati alla seconda ondata e che farsi trovare nuovamente impreparati sembrerebbe colpevole ostinazione nell’errore. Tanto per non girarci attorno, ribadisco che vanno individuati percorsi separati COVID e NO-COVID e ove possibile, come a Trieste, individuare sedi ospedaliere COVID e COVID-FREE. Oltre a limitare la probabilità di contagi, ciò consente di continuare ad erogare prestazioni sanitarie quasi normalmente e di non aumentare oltremodo, come è avvenuto, i tempi di attesa per prestazioni diagnostiche e di cura. Tutto porta a pensare che NON avremo una ripetizione dell’epidemia come l’autunno passato, visto che gran parte della popolazione sarà vaccinata, ma in caso di qualche eventuale focolaio sarà comunque molto importante poter sempre assicurare il riconoscimento precoce, il tracciamento completo, le cure necessarie subito e in caso di ospedalizzazione le misure sopra indicate. Ripeto che le probabilità di ritrovarsi in situazioni critiche sono remotissime, ma comunque dobbiamo essere pronti ad ogni eventualità, perché prepararsi significa poter garantire la sicurezza di tutti e il proseguimento della vita normale senza restrizioni.

Walter Zalukar

Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto