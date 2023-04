Presentata mappa della concentrazione di tetracloroetilene (abbreviato in PCE) nelle acque sotterranee del FVG

Per i rischi per la salute di questo inquinante, si riporta sotto una breve relazione del dott. Mario Canciani, allergo-pneumologo, presidente dell’associazione ISDE-Medici per l’ambiente FVG in alcune zone del Friuli ci sono numerosi siti inquinati da 20/30 anni (cromo esavalente,clorurati cancerogeni, metalli pesanti, IPA, idrocarburi pesanti, PCB, tetracloroetilene e… molto altro !!!) che attendono progetti di monitoraggio delle falde sottostanti e conseguenti bonifiche a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Cliccando sui cerchi della mappa si accede ad ulteriori dati, tra cui la data di campionamento, la serie storica ed il codice regionale del punto, a sua volta cliccabile per aprire una vista aerea della zona; la grandezza dei cerchi è proporzionale al valore di tale concentrazione espressa in microgrammi per litro; le maggiori concentrazioni si trovano ad Aviano, Fontanafredda, Porcia ed in quantitativi minori nella zona a sud di Udine dove persiste una situazione di inquinamento dagli anni 1980 !!

Breve relazione del dott. Mario Canciani, allergo-pneumologo, presidente dell’associazione ISDE-Medici per l’ambiente FVG:

Il tetracloetilene è un solvente organico clorurato che appare sotto forma di un liquido con odore di etere, incolore, volatile e praticamente ininfiammabile, resistente all’azione della luce solare diffusa, all’aria e

all’umidità. Il tetracoloroetilene viene, pertanto, utilizzato come solvente nelle lavanderie a secco, ma anche nell’industria chimica e farmaceutica, nonché per lo sgrassaggio dei metalli e per uso domestico.

L’alto peso specifico e la bassa viscosità gli consentono di penetrare nel sottosuolo e inquinare le falde freatiche e può ritrovarsi nell’acqua, negli organismi acquatici, nell’aria e nei tessuti umani. Tra gli alimenti

si trova principalmente nei frutti di mare, nel burro e negli alimenti ricchi di grasso. Nell’organismo umano si deposita principalmente nel tessuto adiposo, nel fegato, rene e nel sistema nervoso centrale. Alte

concentrazioni creano problemi al sistema nervoso, mentre quelle più basse a fegato e reni. Un suo derivato, il tricloroetilene, noto come trielina, viene usato correntemente nelle famiglie come sgrassante.

L’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato il tetracloroetilene nel gruppo 2A (probabile cancerogeno per l’uomo) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ne ha stabilito un

valore guida di 40µg/l. La Direttiva 1999/45/CE lo definisce tossico per l’ambiente e “sostanza preoccupante per l’uomo in virtù degli effetti cancerogeni possibili”.

La legge italiana considera “pericolosi” i rifiuti contenenti tetracloroetilene e ne vieta lo smaltimento nelle fognature. Il D.Lvo 31/2001e s.m.i hanno fissato un valore di parametro di 10 µg/L, espresso come somma

delle concentrazioni di tri- e tetracloroetilene.

