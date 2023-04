Tavagnacco: Presentate le Giornate di Sport Cultura e Solidarietà 2023, arrivate all’edizione numero 25

Presentata ufficialmente, nella sala Feruglio del Municipio di Tavagnacco, a Feletto Umberto, la venticinquesima edizione delle Giornate di Sport, Cultura e Solidarietà, che dalla fine di aprile a fine maggio, per un mese, raccolgono eventi sportivi e culturali dedicati all’inclusione sociale e all’educazione sociale e civica. Alla presenza del padrone di casa, Giovanni Cucci, Sindaco di Tavagnacco, fresco di nomina, il professor Giorgio Dannisi, deus ex machina del progetto curato dalla Nuova Atletica Tavagnacco, ha svelato il fitto programma di appuntamenti, che coinvolge anche le oltre venti associazioni del Territorio Tavagnacchese e che ha avuto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tavagnacco, il supporto logistico di Nuova Atletica Tavagnacco, Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Comitato udinese della AICS e il coordinamento del Comitato Sport Cultura e Solidarietà. I primi appuntamenti sono stati quelli di venerdì 28 aprile, con la giornata inaugurale, che ha visto anche la presentazione dei risultati del progetto del professor Antonio Tomè legato al percorso educativo sull’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche e alla presentazione del progetto di Robotica realizzato dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco. Oltre a quelle già andate in scena, il professor Dannisi ha annunciato anche gli eventi successivi. Si parte già sabato 29 aprile, con la corsa podistica competitiva, inserita nel circuito regionale della Coppa Friuli e aperto a tutte le categorie della Fidal. La manifestazione, che scatta nel pomeriggio, alle 16, si svolge su un tracciato cittadino a Feletto Umberto. Giovedì 4, venerdì 5 e giovedì 18 maggio, al teatro Luigi Bon di Colugna, con inizio previsto alle 17 in tutte le date, sono in programma saggi musicali di flauto e chitarra. Nella mattinata di Sabato 13 maggio, nella palestra di Feletto, ci sarà una dimostrazione di sport integrato che vedrà protagonisti i ragazzi della Zio Pino Baskin di Udine e i Madracs e i Friul Falcons di Hockey su carrozzina elettrica. Il tutto, davanti ai ragazzi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco e ai componenti delle Associazioni del Territorio che si occupano di disabilità. Mercoledì 17 maggio, al campo di atletica di Feletto Umberto, a partire dalle 9, l’appuntamento clou con l’evento di “Giocatletica”. I giovani studenti delle scuole primarie di Tavagnacco e gli atleti Special Olympics, in una frizzante e competitiva mattinata di sport e di gare, nelle diverse discipline dell’atletica. Giovedì 18 maggio, alle 18, spazio al convegno dal titolo “Giovani fra bisogni, desideri e illusione sociale”, dedicato alle famiglie e agli aspetti più prettamente educativi dei rapporti tra genitori e figli. Gran finale, sabato 27 maggio, a partire dalle 18, nella palestra di Feletto Umberto, con l’esibizione di ginnastica ritmica delle giovani atlete della Nuova Atletica Tavagnacco.

Le Giornate di Sport, Cultura e Solidarietà sono manifestazioni che intendono sviluppare il senso di aggregazione, il concetto di inclusione sociale e dare l’opportunità alla Comunità di Tavagnacco, soprattutto agli studenti locali, di vivere un’esperienza diretta, costruttiva e coinvolgente, a contatto con valori sociali e culturali di alto profilo educativo. Il Comitato organizzatore confida in un impatto sociale ed educativo importante nel tessuto cittadino tavagnacchese, soprattutto per quello che riguarda il coinvolgimento dei giovani, degli studenti e delle famiglie di questi. Un concetto sottolineato anche dal Sindaco Giovanni Cucci, nel corso della presentazione in sala Feruglio.

Presenti all’evento anche l’ex Sindaco e oggi Consigliere Regionale Moreno Lirutti, i rappresentanti delle Associazioni del Territorio, Roberto Moroso, la cantante Barbara Errico. Durante la mattinata, sono stati consegnati dei riconoscimenti speciali all’Istituto Comprensivo di Tavagnacco e a due grandi amici del Comitato: Gloria Aita e Beppe Lentini. Per 19 delle prime venticinque edizioni delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà, Gloria Aita è stata apprezzata dirigente scolastica, a supporto delle iniziative promosse dallo staff del professor Giorgio Dannisi. Il rocker Beppe Lentini, che si è esibito anche mercoledì scorso al palaMostre a Udine, davanti ai propri aficionados, tra i quali i ragazzi della Comunità del Melograno di Lovaria, è ormai uno dei principali testimonial di tutta l’attività promossa, a 360°, dal professor Dannisi.