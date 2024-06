Presentato a Udine il report Banca d’Italia Nella Sala Valduga della Cciaa Pn-Ud

«Siamo felici che Banca d’Italia abbia accettato il nostro invito a presentare il report anche a Udine, estendendo così il contatto diretto con le realtà imprenditoriali e di categoria di questo territorio e nella sede della Cciaa, “casa” di oltre 70mila sedi di imprese, circa 92mila contando anche le localizzazioni, che animano, rendono vitale e fanno crescere la nostra regione». Il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo ha introdotto così la prima presentazione del report Banca d’Italia nella sede camerale di Udine, alla presenza, in Sala Valduga, dei principali stakeholder, referenti dell’economia del territorio (associazioni di categoria, rappresentanti istituzionali, referenti delle partecipate, imprenditori e professionisti). A fianco del presidente c’era Marco Martella, direttore della sede di Trieste di Banca d’Italia e, a presentare il report, Paolo Chiades e Daniel Mele, economisti della divisione analisi e ricerca economica territoriale della sede triestina di Banca d’Italia.

«Il rapporto – ha aggiunto Da Pozzo – ci fornisce nel dettaglio tutti i principali e più aggiornati indicatori che ci aiutano a leggere e interpretare la nostra dimensione economica e a programmare le prossime azioni, tanto come imprenditori quanto come istituzioni». Da Pozzo ha evidenziato «il permanere dell’azione di traino del terziario e in particolare dei servizi», che secondo i dati Centro Studi Cciaa Pn-Ud sono cresciuti del 2,1% in termini di imprese nell’ultimo anno (di cui +3,1% attività professionali scientifiche e tecniche, +2,4% attività finanziarie e assicurative), e «il perdurare del buon andamento delle costruzioni», che segnano +1,8%, sempre in termini di sedi d’impresa. Da Pozzo ha poi segnalato il dato dell’andamento del credito, che nell’ultimo anno è stato particolarmente contratto, soprattutto verso le imprese, come poi hanno sottolineato anche gli approfondimenti dei ricercatori di Banca d’Italia .

Sintesi per la stampa

Friuli Venezia Giulia_Economie Regionali 2024_CCIAA_UD