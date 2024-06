Festa della Musica dal 21 al 23 giugno a Palmanova con 25 concerti in 14 luoghi

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, torna a Palmanova la nuova edizione della Festa della Musica, un’iniziativa volta a celebrare il valore del gesto musicale nella sua massima libertà di espressione e rivolta ad ogni genere di artista – amatoriale o professionista – desideroso di avere uno spazio tutto per sé per potersi esibire.

In venticinque tra cantanti, musicisti e gruppi, popoleranno i quattordici luoghi in cui si svolgeranno i concerti – completamente gratuiti – offrendo un’ampia commistione di generi tra musica classica, orchestrale, corale, bandistica, rock’n’roll, jazz, pop, new-wave, underground, soul e rhythm and blues. L’occasione ideale per assaporare un aperitivo o una cena tra le note all’insegna della curiosità e della spontaneità.

Venerdì 21 giugno, alle cinque di mattina, Never Say Duo darà il via alla festa a Baluardo Garzoni, mentre alle 20.45, in corrispondenza con il concerto del gruppo JJJ, ci sarà un’anteprima dell’evento “Notte Romantica”, organizzato da “I Borghi più belli d’Italia”, in programma la settimana successiva sempre presso la città stellata.

Domenica 23 giugno, dalle ore 17.00, sarà offerta al pubblico una visita guidata di Palmanova completamente gratuita, con partenza dalla Loggia di Piazza Grande. Un’occasione unica per conoscere il valore storico, artistico e culturale della città divenuta patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2017. Al termine del tour, sarà possibile assistere al concerto di musica classica del Trio Donatello.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Siamo orgogliosi di ospitare a Palmanova un evento di portata internazionale. Per un intero fine settimana la musica animerà la Piazza, i Bastioni, i Borghi, le vie e le frazioni, all’insegna della leggerezza e della libertà di espressione. Così come avvenuto negli anni precedenti, mi aspetto entusiasmo non solo da parte dei cittadini palmarini ma anche da quelli dei comuni limitrofi”.

L’Assessore alla Cultura e alle Attività Produttive Silvia Savi ha aggiunto: “Godere della musica dal vivo in piazza e nei borghi è una delle opportunità più belle che il Comune offre ai visitatori. Proprio per questo l’evento rappresenta un’offerta non solo culturale ma anche commerciale e di intrattenimento per tutti i bar e ristoranti della città-fortezza, che potranno accogliere il pubblico ai propri tavoli”.

“La massima libertà di espressione, principio cardine di questa iniziativa, fa sì che la Festa della Musica diventi un’opportunità anche per gli artisti più giovani e alle prime armi di avere uno spazio in cui far sentire la propria arte” – queste le parole dell’Assessore alle Politiche Giovanili Thomas Trino.

Il Comune e l’Accademia Musicale della città di Palmanova hanno aderito con grande piacere anche quest’anno all’evento coordinato dal Ministero della Cultura. L’idea, nata in Francia 25 anni fa e oggi diffusa in tutta Europa, prevede che musicisti di ogni livello e di ogni genere invadano strade, cortili, piazze, giardini, stazioni o musei, offrendo al pubblico concerti gratuiti dal vivo.

Il programma completo della Festa della Musica 2024 a Palmanova.

Venerdì 21 giugno 2024

ore 5.00, Baluardo Garzoni – via Vallaresso

NEVER SAY DUO concerto all’alba (blues, jazz, rock)

ore 11.00, Piazza Collalto

CORO SCOLASTICO PALMANOVA (musica corale)

ore 17.30, Loggia di Piazza Grande

NEW AVONS (musica varia)

ore 18.30, Borgo Udine pedonale (Bar Demar)

VOLTAGE (Rock’n’roll)

ore 18.30, Borgo Aquileia pedonale (Caffė Al Municipio)

ACOUSTIC HARVERTERS (folk)

ore 19.00, Loggia di Piazza Grande

MUSICANTI A BORDO (musica orchestrale)

ore 20.00, Loggia di Piazza Grande

IUVENES HARMONIAE (musica corale)

ore 20.30, Jalmicco, giardino sede Banda – Piazza Unione

BANDA CITTADINA (musica bandistica)

ore 20.45, Polveriera di Contrada Garzoni

JJJ (musica rock)

Anteprima Notte Romantica – I Borghi più Belli d’Italia

ore 21.00, Piazza Grande 4 (Risto Caffè Bonsai)

SOUND REX (glam rock e pop)

Sabato 22 giugno

ore 17.00, Borgo Udine pedonale (Bar Demar)

SOUND OF SLEEPLESS (rhythm and blues)

ore 18.00, Borgo Aquileia pedonale (Caffė Al Municipio)

SOUL ORCHESTRA (soul)

ore 18.00, Chiesa di San Francesco – Piazza Garibaldi

GAILTALER TRACHTENKAPELLE WERTSCHACH Banda austriaca

(musica bandistica)

ore 19.00, Borgo Cividale pedonale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ESSENZA (pop)

ore 19.30, Borgo Aquileia pedonale (Caffė Al Municipio)

UNDERTAKER’S (pop)

ore 20.30, Borgo Aquileia 14 e 16 (Birra e Basta – Bar Pasticceria Sorarù)

MOTH’S TALES (underground)

ore 20.30, Sottoselva – Sala della Comunità

AREA 70 (musica anni 70)

ore 21.00, Piazza Grande – Contr. Contarini (Bar Bianco – Bar Bistrot Eccetera)

WAY OUT (pop)

ore 22.00, Borgo Aquileia 14 e 16 (Birra e Basta – Bar Pasticceria Sorarù)

LDV (la dolce vita) (new-wave)

Domenica 23 giugno

ore 17.00, Borgo Aquileia pedonale (Caffė Al Municipio)

ICLAP (pop italiano)

ore 18.00, Baluardo Garzoni – via Vallaresso

TRIO DONATELLO (musica classica)

ore 17.00, Visita guidata gratuita alla città con partenza dalla Loggia di Piazza Grande

ore 19.00, Piazza Grande 4 (Risto Caffè Bonsai)

THE FOXES (musica varia)

ore 20.00, Borgo Cividale pedonale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ARSOUND ROCK BAND (rock’n’roll)

ore 21.00, Borgo Aquileia pedonale (Caffė Al Municipio)

KILLING KLUB (rock’n’roll)