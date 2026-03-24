Presentazione della rassegna letteraria “Il libro delle 18.03” – Edizione Primavera 2026

Sabato 28 marzo si terrà la conferenza stampa di presentazione della storica rassegna letteraria goriziana “Il libro delle 18.03”, appuntamento culturale ormai consolidato nel panorama del territorio isontino. La conferenza avrà luogo presso la Sala culturale della stazione ferroviaria di Gorizia, proprio nello spazio in cui la rassegna era nata nell’ottobre del 2008, tra treni in partenza e corriere in arrivo.

E’ un luogo simbolico, particolarmente adatto a un’iniziativa che, fin dalle origini, è stata in continuo movimento, in grado di ampliare progressivamente il proprio pubblico e di portare la letteratura sempre più vicino alle persone.

In quella sala, nel corso degli anni, sono passati alcuni tra i più noti scrittori italiani, accanto ad autori che proprio grazie alla rassegna hanno trovato visibilità e si sono poi affermati nel panorama letterario nazionale.

Nel tempo, “Il libro delle 18.03” ha inoltre toccato numerose sedi del territorio isontino, estendendosi fin da subito anche alla vicina Slovenia: una naturale apertura per una rassegna che non ha mai conosciuto confini.

Il programma dell’edizione primaverile 2026 sarà svelato proprio durante la conferenza stampa. La rassegna prenderà il via il 2 aprile, con il primo incontro, che si terrà proprio alla stazione ferroviaria di Gorizia e si concluderà il 2 maggio a Sagrado, sede tradizionale della consegna del Premio Roberto Visintin, dedicato alla memoria del giovane studioso prematuramente scomparso.

L’edizione di quest’anno proporrà 13 appuntamenti complessivi, tra incontri con autori, momenti di approfondimento e iniziative collaterali. Non mancheranno la tradizionale gita di studio fuori porta e l’appuntamento domenicale di approfondimento a Villa Codelli di Mossa, ormai divenuto un momento atteso e partecipato della rassegna, ma anche l’occasione di una nuova collaborazione con Università della Terza Età di Cormons.