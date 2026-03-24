Un mosaico di geodiversità: venerdì a Tolmezzo si proietta il docufilm del Geoparco

A poche settimane dall’apertura della mostra Acqua aria terra ghiaccio, attualmente visitabile a Palazzo Frisacco (Tolmezzo), il Geoparco delle Alpi Carniche propone un nuovo appuntamento indoor, questa volta al cinema: venerdì 27 marzo alle 20.30, infatti, al Nuovo Cinema David di Tolmezzo si proietta in prima visione assoluta Un mosaico di geodiversità, docufilm commissionato dalla Comunità di montagna della Carnia – ente a cui fa capo il Geoparco stesso – e realizzato da IANUS Imagine.

Il documentario propone un’immersione nuova e totale nelle Alpi Carniche, vero “mosaico di geodiversità” del nostro territorio. Ognuno dei diversi paesaggi della nostra montagna contiene segni della sua lunghissima storia geologica, di grande bellezza e suggestione, che si potranno ammirare attraverso riprese da terra e da drone, mentre il responsabile scientifico del Geoparco Giuseppe Muscio darà le chiavi di lettura per comprenderne le complessità. Saranno presenti in sala anche i registi.

Durante la serata, a ingresso libero, si potrà dialogare con i registi, Ivo Pecile e Marco Virgilio, e con il geologo Giuseppe Muscio.

A margine dell’iniziativa, per il giorno successivo, sabato 28 marzo si terrà una visita guidata gratuita alla mostra di Palazzo Frisacco: appuntamento all’ingresso dell’esposizione alle ore 16.