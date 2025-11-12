Presentazione “Un cuore per due” di Francesco Pezzella a Cervignano del Friuli in casa della musica

Il Comune di Cervignano del Friuli “Città che legge” – Assessorato alla cultura con la Biblioteca civica “Giuseppe Zigaina” invitano alla presentazione del libro UN CUORE PER DUE di Francesco Pezzella Morganti editore. L’evento venerdì 21 novembre 2025 ore 18:00 presso la Casa della Musica | Largo maestro Galliano Bradaschia | Cervignano del Friuli

Dialoga con l’autore Consuelo Modesti, Introduce l’assessore alla cultura Cristian Zanfabro

“Se il destino si impegna, è capace di ordire trame e intrecci che stravolgono le vite. Ma nulla accade per caso, sono le azioni degli uomini a innescare gli eventi. Amori, tradimenti, crimini, vite spezzate e salvate.” Due famiglie di Napoli, i Romano e i Lauro, appartenenti a mondi opposti, finiscono per incontrarsi a Udine, travolte da una stessa sorte. Amori, segreti e tradimenti svelano legami nascosti e verità dolorose. Un boss della camorra, una coppia in crisi e un prete smarrito si ritrovano uniti da un destino comune, drammatico e dolce allo stesso tempo”.

Francesco Pezzella nato a Napoli nel 1970 e cresciuto a Capri, ha una lunga esperienza nel giornalismo e nella televisione: ha cominciato come telecronista sportivo nel 1992 seguendo basket e calcio, nel 1993 inizia l’attività di redattore e conduttore televisivo per le reti del gruppo Telecapri occupandosi di cronaca, attualità e politica. Nel 1997 contribuisce alla nascita del canale sportivo locale Telecaprisport, Dal 2012 vive in Friuli, dove ha lavorato come conduttore, direttore di rete e responsabile dei palinsesti di Udinese Tv, oltre che come responsabile dell’ufficio stampa dell’Udinese Calcio. Oggi si occupa di cronaca nera e giudiziaria. Un cuore per due è il suo primo romanzo.

Consuelo Modesti, comunicatrice, osservatrice sociale, formatrice, facilitatrice in scrittura, scrittrice. Ha ideato il metodo “Autobiografia Introspettiva”, pensato per accompagnare le persone a ritrovare se stesse, a raccontarsi per scoprirsi, prima ancora che per farsi leggere. Conduce sessioni individuali, laboratori di gruppo e percorsi formativi. Ha pubblicato diversi manuali dedicati alla consapevolezza, alla comunicazione, alla Scrittura Autobiografica e Introspettiva e per l’editore Be Strong il libro La scelta, il racconto di un cammino personale, un viaggio interiore tra ombre e luci.