Presidio e Conferenza stampa del costituendo Coordinamento regionale della Rete di persone e Associazioni del Terzo settore

In occasione della sessione di bilancio del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà dal 9 al 12 dicembre, i firmatari e le realtà associative rappresentate indicono un presidio e una conferenza stampa che si terrà giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 15.30, di fronte alla sede del Consiglio Regionale in piazza Guglielmo Oberdan 6, a Trieste. A fronte dei tragici fatti relativi alla morte in regione di quattro persone migranti in soli cinque

giorni, si desidera denunciare l’indifferenza delle Istituzioni di fronte alle difficoltà di chi è senza alloggio e spesso privato anche dei diritti fondamentali, e manifestare la necessità che il Consiglio Regionale approvi dei seri provvedimenti a favore delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio regionale. È inaccettabile che non si provveda a far fronte all’emergenza freddo, che si ripresenta di fatto con regolarità ogni anno.

Invitiamo la cittadinanza a condividere l’indignazione per quanto sta avvenendo nella nostra regione: vi è estremo bisogno di maggior equità e giustizia sociale nei confronti di chi viene lasciato indietro, italiano o straniero che sia: la povertà non ha passaporto.

Paolo Iannaccone, Presidente del Centro “E. Balducci” di Zugliano (UD) a nome del costituendo Coordinamento regionale, Rete di persone e Associazioni del Terzo Settore