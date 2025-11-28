Presidio sulla sanità a San Vito al Tagliamento, il commento di Furio Honsell

“Questa mattina a San Vito al Tagliamento ho partecipato al presidio organizzato dal Coordinamento del Sanvitese per la Sanità Pubblica. Sono passati due anni dalla chiusura del punto nascita di San Vito, lasciando

per il pordenonese un solo punto nascita all’Ospedale civile per 300.000 abitanti. Abbiamo in varie occasioni messo in luce come questo stia mettendo in difficoltà il reparto di Pordenone, e come la chiusura di

importanti reparti nelle strutture crei un effetto a catena che pregiudica nel lungo periodo anche gli altri reparti. Chiediamo ancora una volta all’Assessore Riccardi di operarsi per la

riapertura quanto prima di questo strategico e attrezzato punto nascita, al fine di agevolare il diritto alla salute per le famiglie della zona del sanvitese.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra

FVG.