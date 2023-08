Prevista a Udine la Festa di fine estate: eventi e concerti nelle vie del centro storico

A conclusione della stagione estiva nella città di Udine, il Comune di Udine ha organizzato la “Festa di fine estate” per la serata di sabato 26 agosto. Al termine della serie di 9 weekend tra luglio e agosto di “Udine sotto le stelle” sono previsti infatti diversi eventi culturali, musicali e di animazione che animeranno le vie del centro storico cittadino dal tardo pomeriggio e per tutta la serata. L’organizzazione della serata da parte dell’Amministrazione Comunale avrà un costo di circa 9 mila euro. In particolare, la musica dal vivo sarà protagonista della serata con 5 concerti che porteranno, dalle 18 alle 21, nelle vie del centro sonorità, generi e ritmi differenti, per i gusti di tutti i cittadini. In via Mercatovecchio suoneranno i “Zima Blue”, quartetto Jazz/Swing che farà danzare il pubblico con ritmi eleganti, vivaci e coinvolgenti; piazza Matteotti sarà il palco del duo chitarra-voce “Cindy & The rock history duo unplugged” in un concerto che ripercorre la storia del Rock; in via Poscolle si esibirà il “Michele Franceschina duo” in un elegante connubio di piano e voce; largo del Pecile ospiterà il pop rock dei “Three O’Blue”, un trio composto da chitarra, batteria e voce che proporrà le proprie rivisitazioni di grandi pezzi internazionali; infine il quintetto di fiati itinerante “The men in brass” con sousafono, tromba, trombone, sassofono e rullante, si esibirà e farà immergere via Paolo Sarpi nell’atmosfera e nelle melodie di New Orleans. In via Paolo Sarpi inoltre sarà organizzata la serata “Sarpi in fiore” con menù preparati ad hoc per la serata e allestimenti floreali. Non sarà però solo la musica a intrattenere i cittadini udinesi e i turisti che riempiranno le vie del centro storico della città. Infatti in corte Morpurgo, dalle 21 in poi, si potrà assistere ad “Amore – fino a prova contraria”, una rappresentazione artistica di Piero Sidoti con protagonisti lo stesso Piero Sidoti e Fulvio Biguzzi Ferrari. Inoltre in via Poscolle e via Muratti sarà allestito un “Pic nic in borgo”, una cena per le vie del quartiere, e uno spazio espositivo, dalle 18 alle 22, a cura di Confartigianato, di ritratti manga eseguiti dall’artista Michela Maurizi. Infine in largo del Pecile sarà organizzato dalla mattina un mercatino dell’artigianato, in preludio alla “Cena del borgo”, preparata dai ristoratori della zona in versione take away. Il Vicesindaco e Assessore al Commercio Alessandro Venanzi ha commentato: “La Festa di fine estate sarà una bella serata per concludere idealmente la stagione estiva della città di Udine. Il centro storico sarà animato da diverse iniziative e concerti per i gusti di tutte le cittadine e i cittadini e sarà una bella immagine della vitalità della nostra città”.