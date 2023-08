Migranti: Tomasello (Pd), destra Fvg è nel pantano e attacca Pd

“L’hotspot non lo vogliono, l’accoglienza diffusa nemmeno, la Lega udinese dice ‘no’ all’hotspot, la Lega pordenonese aspetta di capire ‘che aria tira’, FdI vuole chiarimenti, Fedriga tace, Roberti scomparso. Hanno messo nel pantano loro stessi e anche la nostra regione, e pure qualcuno si permette di fare la voce grossa. I migranti continuano ad arrivare più di prima e questi che comandano dappertutto sanno solo dare la colpa al Pd. Fedriga e Ciriani son lì da anni, la Lega era nel Governo Conte I, poi era con Draghi e ora siede al Viminale. Ma si rendono conto di essere assurdi?”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, dopo che dalla Lega provinciale pordenonese è giunta la precisazione che ci sono “posizioni differenziate” sull’hotspot per i migranti.

“Vorrebbero pure che ce ne stessimo zitti a guardare le loro baruffe – aggiunge il segretario dem – mentre ci va di mezzo la gestione di un fenomeno mondiale che ci tocca da vicino. Hanno perso mesi e mesi a non fare niente, sapendo benissimo che i flussi sarebbero stati imponenti e che non si fermeranno. Hanno sperato nelle manovre della Meloni, che non ha portato a casa niente, né in Europa grazie agli ‘amici’ polacchi e ungheresi, né dal gerarca di Tunisi che continua cinicamente a far partire tragiche barche di disperati”.