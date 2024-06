Pro ospedale di Udine, Liguori: “un presidio semi-permanente per i diritti dei malati e dei lavoratori della sanità”

“La Consigliera regionale Simona Liguori ha partecipato oggi al flashmob organizzato dall’associazione Diritti del Malato davanti all’Ospedale di Udine. L’iniziativa, che si è svolta oggi pomeriggio, aveva l’obiettivo di sostenere la Sanità pubblica e i lavoratori del settore, richiedendo condizioni lavorative dignitose per il personale sanitario e tutelando i diritti dei pazienti.

“Ne avremo cura – spiega Liguori – significa avere cura di chi lavora all’interno della struttura e di chi ne ha bisogno. Questo presidio per noi è semi-permanente, perché non dobbiamo mai smettere di ribadire il diritto di avere una sanità pubblica e un ospedale che torni ad essere un punto di riferimento per la salute dei cittadini della nostra regione”.

La Consigliera Liguori ha espresso piena solidarietà con le richieste dei manifestanti, sottolineando l’importanza di affrontare le criticità evidenziate, in particolare la situazione al Pronto soccorso dove, nonostante gli sforzi del personale, i cittadini sono costretti a lunghe attese. Con la sua partecipazione e le sue dichiarazioni, Liguori ha ribadito l’impegno a sostenere e migliorare il sistema sanitario pubblico regionale.”