Sindacato lavoratori di Finanza: Sicurezza: «la priorità è incrementare gli organici delle forze dell’ordine»

Si allarga sul territorio regionale la rete del Silf, il più rappresentativo tra i sindacati della Guardia di Finanza, che conta su un numero di iscritti superiore al 10% il personale in servizio in Friuli Venezia Giulia. Alle segreterie provinciali già attive a Trieste e Gorizia e a quella regionale, guidata da Armando Gallucci, si aggiunge infatti quella di Udine, al cui vertice è stato eletto questa settimana Enrico Bovino. «Nel rendere operativa questa nostra nuova struttura territoriale – dichiarano Gallucci e Bovino – intendiamo dare un segnale di vicinanza al territorio di Udine, che sta evidenziando purtroppo momenti di crescente criticità nella gestione dell’ordine pubblico, con un aggravarsi anche delle condizioni di lavoro. La presenza e l’azione dei finanzieri e delle altre forze di polizia, secondo i rappresentanti del Silf, «è fondamentale per garantire la legalità ed impedire l’aggravarsi dei fenomeni illeciti, anche di carattere economico, come evidenziato anche nel corso delle recenti cerimonie svoltesi in occasione del 250° anniversario della Guardia di Finanza». Per contrastare questa tendenza e garantire i necessari standard di sicurezza ai cittadini della regione, aggiungono Gallucci e Bovino, «non riteniamo sia necessario militarizzare porzioni di territorio, quanto piuttosto incrementare gli organici e le dotazioni dei finanzieri e delle altre forze di polizia, allo scopo di poter intercettare i fenomeni illeciti, concretizzando un’adeguata cornice di prevenzione dei reati».