Progetto di nuovo impianto idroelettrico nel sito del Vajont: Honsell (open) porta il tema in consiglio regionale

“Ho depositato questa mattina un’interrogazione a risposta immediata sul progetto di un nuovo impianto idroelettrico nel sito del Vajont, al centro in questi giorni di un ampio dibattito sulla stampa locale e nazionale, che sarà esaminata nel prossimo question time del Consiglio regionale.” Lo annuncia in una nota stampa il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. “Il Vajont è un luogo che appartiene alla memoria collettiva del Paese e delle nostre comunità — prosegue Honsell — e proprio per questo ogni ipotesi di intervento che lo riguardi richiede particolare attenzione istituzionale, rispetto dei territori e la massima trasparenza nei processi decisionali. Personalmente ritengo che, in assenza di una posizione unanime delle comunità locali interessate e di adeguate forme di compensazione a beneficio dei territori coinvolti, non vi sarebbero le condizioni per esprimere una posizione in alcun modo favorevole su iniziative di questo tipo.”” “L’interrogazione – sottolinea Honsell – chiede alla Giunta regionale di chiarire il quadro delle interlocuzioni e dell’iter relativo al progetto, nonché quali iniziative intenda assumere per garantire un adeguato percorso di informazione e dibattito pubblico con le istituzioni locali e i cittadini dei territori interessati. Anche solo ipotizzare interventi su un luogo come il Vajont — conclude Honsell — impone un approccio fondato, prima di tutto, sul rispetto della memoria, sull’ascolto delle comunità coinvolte e su una piena consapevolezza delle scelte che si intendono compiere. Quando si affrontano decisioni che riguardano contesti di così profondo valore storico, umano, ambientale e paesaggistico, e che portano con sé una ferita ancora aperta e profonda, è necessario che le istituzioni garantiscano percorsi trasparenti di confronto pubblico, capaci di tenere insieme tutela dell’ambiente, responsabilità collettiva e rispetto dei territori.”