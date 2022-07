Progetto Famiglia di Mittelfest La magia del teatro e del circo a misura di famiglia

Mittelfest è per tutti, anche per i più piccoli: è un’attenzione speciale quella che il festival riserva a genitori e bambini con una serie di spettacoli adatti anche ai giovanissimi e con prezzi speciali scontati per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Se già con l’edizione 2021 la programmazione di Mittelfest si era aperta al mondo del circo e ai laboratori dedicati ai bambini, quest’anno il festival ha arricchito la programmazione dedicata ai giovani spettatori, per avvicinarli alla magia del teatro e dell’arte circense. Con il Progetto Famiglia, infatti, Mittelfest garantisce prezzi speciali per i genitori e soprattutto per i bambini che, dai 6 anni in su, entrano a soli 2 euro agli spettacoli selezionati. I bambini sotto i 6 anni, invece, hanno diritto ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria). Tra le proposte per grandi e piccoli, da non perdere domenica 24 luglio (prima nazionale) lo spettacolo KuKu del clown ucraino-tedesco Anatoli Akerman, artista del Cirque du Soleil e tra i protagonisti di Dumbo di Tim Burton, in cui due clown imprevedibili, dalle mille abilità, sfidano un grande e beffardo orologio a cucù. E poi c’è Mr Moon - Moon cabaret sabato 30 luglio, un cabaret onirico di musicisti, clown, dive e burattinai in ordine sparso con la muscia degli Snowapple, e Pizz’n’Zip, domenica 31 luglio, una sorta di concerto da camera, ma con toni leggeri, umoristici e clowneschi, che permette a qualsiasi spettatore, e ancor più ai bambini, di vivere grandi brani classici, divertendosi.

Tornano i laboratori gratuiti di Circo all’incirca sabato 23, domenica 24, martedì 26 e mercoledì 27 luglio nel tendone montato nell’Orto delle Orsoline affacciato sul Natisone: le 4 giornate affrontano le principali discipline circensi: acrobatica a terra, giocoleria, equilibrismo e acrobatica aerea e sono suddivise nei gruppi di età 5-9 anni e 10-13 anni. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.mittelfest.org La biglietteria è sempre aperta sul circuito Vivaticket e in via Borgo di Ponte 1 a Cividale tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 fino al 21 luglio, esclusi i lunedì 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio. Dal 22 luglio, invece, primo giorno di festival, la biglietteria sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 22. Gli uffici della biglietteria sono contattabili al numero 0432 734316 oppure tramite mail scrivendo a biglietteriamittelfest@gmail.com