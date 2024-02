Prolungamento a 72 anni dell’età pensionabile per i medici. AAROI EMAC FVG: scelta demagogica e inutile

Prendiamo atto con grande stupore e preoccupazione degli entusiasmi e dei toni trionfalistici di certa politica e di certi portatori di interessi sul prolungamento a 72 anni dell’età pensionabile per i medici del SSN. Tale manovra non avrà alcun impatto sulla grave carenza di medici dell’emergenza urgenza e sulla fuga degli stessi verso il sistema privato, né tantomeno sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini della nostra regione. Anche nella nostra regione tale manovra risulterà inutile, demagogica, fuorviante e per nulla impattante sui gravi problemi del nostro SSR. Vedremo quanti di questi pensionandi o pensionati saranno disposti a fare notti e guardie in prima linea al posto dei giovani colleghi che dicono di voler aiutare con la loro ri-discesa in campo. Se la strada è quella di sbandierare queste irrisibili soluzioni come la panacea per tutti i mali della sanità e nel frattempo continuare sottotraccia a svendere interi Pronto Soccorso a ditte, cooperative ed enti privati presto la Sanità di questa Regione collasserà su sé stessa. Si prenda coscienza generale che il vero problema non è la carenza di medici in assoluto, ma l’incapacità o peggio ancora la non volontà delle politiche sanitarie aziendali e regionali di trattenerli, attrarli, gratificarli ed incentivarli.