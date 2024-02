Strage sul lavoro: Crolla una trave nel cantiere di un’Esselunga a Firenze. Tre morti e alcuni dispersi sotto le macerie

Non si può che parlare che di strage sul lavoro quanto avvenuto a Firenze nel cantiere di via Giovan Filippo Mariti (zona Novoli) dov’è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga, sull’area in cui sorgeva il Panificio militare. Dalle prime informazioni il cedimento di una enorme trave in cemento crollata su un solaio ha portato la morte nel cantiere. un effetto domini che avrebbe visto cedimenti multipli. Incerto il numero delle vittime, alemo tre, ma vi sarebbero alcuni dispersi. tre i feriti di cui trasportati all’ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo. Sotto le macerie però ci sono ancora tre persone, forse quattro, questo almeno secondo i primi dati diffusi dal 118 dell’Asl Toscana, dopo che in un primo momento alcune notizie di stampa avevano parlato solo di tre morti. Sul posto i Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia e le squadre d’emergenza Usar (Urban search and rescue) del 118, impegnate nella ricerca dei dispersi.