Pronto Soccorso di Udine, Liguori: «personale in difficoltà e pazienti in attesa per ore: situazione sempre più critica»

«Più assunzioni di personale e più posti letto: è questo ciò di cui hanno bisogno gli operatori della sanità e gli utenti che si trovano ad accedere al Pronto Soccorso, cuore pulsante della accoglienza in Ospedale. Continuano ad arrivarci segnalazioni di pazienti in attesa per ore; una situazione complessa a fronte del grande impegno di medici, infermieri e OSS nel gestire la grande affluenza di persone che richiedono assistenza mentre sono in osservazione perché anziani e non autosufficienti». Così la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori, sul difficile momento del Pronto Soccorso di Udine. «In questi giorni di sessione di bilancio spingeremo con le nostre proposte per rafforzare la medicina territoriale, tra medici di famiglia e medici di continuità assistenziale, elementi fondamentali del sistema di rete e collegamento con il pronto soccorso e con l’ospedale» aggiunge Liguori.