Prosegue la mostra presepi a Udine fino al 9 gennaio

Prosegue fino a domenica 9 gennaio a Udine nella chiesa di sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, “Presepi FVG in mostra”, ovvero l'esposizione di oltre 50 presepi fatti a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del fulcro della proposta presepiale del Comitato regionale delle Pro Loco. Le opere esposte sono realizzate con molte e interessanti tecniche e moltitudine di materiali, unendo testimonianze di fede a creatività. La mostra - in collaborazione con il Museo Diocesano Udine che ha concesso la prestigiosa sede e curata dall'artista Graziella Ranieri - ospita pure alcune magnifiche opere d'arte gentilmente concesse da alcuni noti e importanti autori friulani del panorama artistico contemporaneo: Gianni Borta, Arrigo Buttazzoni, Giorgio Celiberti, Giordano Floreancig, Renato Picilli e Silvano Spessot. Fino al 9 gennaio l'esposizione sarà visitabile gratuitamente con il Green pass tutti i giorni negli orari 10-13 e 15-19.

Proseguono inoltre sul territorio regionale le rassegne presepiali della 18^ edizione del “Giro Presepi FVG”, ovvero la mappa georeferenziata, consultabile sul sito web www.presepifvg.it. I siti sono abbinati a utili indicazioni di quali siano fruibili liberamente nelle pubbliche piazze o chiese, quanti prevedano ingressi con Green pass e quali siano adatti ai gruppi organizzati (al centro di un progetto di turismo presepiale insieme a PromoturismoFVG “La magia del Natale in Friuli Venezia Giulia”, con 20 destinazioni).

In totale si tratta di oltre 1950 Natività da ammirare durante le feste in Friuli Venezia Giulia, suddivise in 12 itinerari territoriali proposti: Carnia (7 siti/iniziative); Cividale del Friuli e Vali del Natisone (15); Friuli Collinare e San Daniele del Friuli (22); Gemonese (14); Gorizia e Collio (4); Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni (9); Lignano Sabbiadoro e dintorni (14); Piancavallo e Dolomiti Friulane (4); Pordenone e dintorni (21); Tarvisiano (4); Trieste e Carso (2), Udine e dintorni (25). Da aggiungere a questo novero pure i 1000 presepi accolti all’interno del Museo del presepio di Trieste.