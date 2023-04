Prossime proiezioni diel film di Roberto Pizzutti “Incanto d’erba … e urgenza”

Queste le date delle prossime proiezioni del film Incanto d’erba … e urgenza, di Roberto Pizzutti, a ingresso gratuito. 2 aprile 2023 ore 20.30 Porpetto Sala civica via don Minzoni- 5 aprile 2023 ore 9.30 Trieste, Università, Dipartimento scienze della vita, edificio M, via L. Giorgieri 10 – 5 aprile 2023 ore 20.15 Santa Maria La Longa, Centro di aggregazione giovanile Pro Loco, via Zompicco 1 – 7 Aprile 2023 ore 20.15 Cormons, Piazza XXIV Maggio 22.

I prati stabili sono quelle formazioni erbacee che non hanno subito il dissodamento, aratura o erpicatura, che vengono gestite attraverso lo sfalcio o il pascolo. Sono costituite da un numero elevato di specie vegetali, erbacee, alcune presenti solo in regione, appartenenti a numerose famiglie, la più importante delle quali, per valore naturalistico è quella delle orchidee. E’ importante mantenere questi prati per vari motivi: naturalistico, agronomico, storico, culturale, paesaggistico, di conservazione del suolo, di accumulo di sostanza organica.

Nonostante una legge regionale di tutela, il pericolo di perderli è elevato: arature, eccesso di concimazione, realizzazione di opere varie, il rimboschimento, l’abbandono sono le cause principali, andrebbero invece falciati regolarmente affinché non vengano colonizzati da piante arboree.

Una volta persa la ricchezza di queste formazioni erbacee, non risulta praticamente possibile il ripristino se non in tempi lunghissimi, e a costi elevati, sempre che si disponga di un’oasi da cui far espandere le specie animali e vegetali. Comunque, data da grande varietà e complessità delle forme viventi interessate, non sarà mai possibile un completo restauro.

Il fine del documentario Incanto d’erba e urgenza è sensibilizzare i cittadini affinché si attivino in prima persona per la tutela di questo prezioso patrimonio ambientale, ridotto oggigiorno ai minimi termini

Co-organizzato dall’associazione Amici del Museo Friulano di Storia Naturale, email amici.mfsn@gmail.com, https://www.facebook.com/amici.mfsn insieme ad associazioni e amministrazioni comunali di cui alle specifiche locandine

