Ancora mala sanità in Fvg: Donna muore in ospedale e nessuno avverte la figlia che lo scopre sulla “carta” quando va a ritirare il certificato di ricovero

Dopo il fatto pubblicato pochi giorni fa di una signora che non era stata avvertita della morte di un congiunto ricoverato nell’ospedale di Cattinara a Trieste stanno arrivando ulteriori segnalazioni di episodi analoghi. La signora, S.S. le iniziali, scrive che “A me è successo il 14 novembre 2022 in torre blu di Cattinara. Mia mamma è morta di notte tra le 2 e le 3 e nessuno mi ha avvisata, avevo il cellulare sempre acceso e vicino a me. L’ho saputo alla mattina quando mi sono recata in ospedale per farmi fare il certificato di ricovero di mia mamma per il lavoro. Leggo deceduta. Mi è venuto un colpo, tremavo tutta. Mia mamma aveva 75anni e se sapevo che nella notte moriva stavo sempre con lei, aveva una polmonite ma alla domenica le infermiere si davano da fare e speravo tanto che superi il momento peggiore invece…”. Un’altra signora, R.A. le iniziali: “Mio marito è morto alle 11 e 30 di mattina sono stata avvisata alle 17 dicendo che mi hanno chiamato ma che nessuno ha risposto ero a casa con il covid più bugia di questa. Era il 17 febbraio 2022, a Cattinara.” La denuncia è di Walter Zalukar Consigliere Regionale – Polo Liberale