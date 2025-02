Province: Conti (Pd), buio su riforma senza soldi né personale

“Non abbiamo ancora capito che cosa vuole fare Fedriga delle Province, salvo continuare a inseguire un passato che non può tornare. Ma sul tema è buio da parte della destra: manca un’idea sulle funzioni, le competenze e il nuovo personale delle future Province in Fvg. E sul perché debbano essere elettive e non di secondo livello. La domanda che il presidente Fvg dovrebbe porsi è come il restauro dell’assetto istituzionale possa migliorare il servizio ai cittadini del Fvg e non lasciare ancora soli i piccoli Comuni oggi in difficoltà”.

La segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti replica al presidente della Regione Massimiliano Fedriga che oggi si è lamentato perché il Parlamento non ha ancora approvato la norma per il ritorno delle province, dicendosi “perplesso il rispetto che ha il Parlamento per i territori”.

“Fedriga dovrebbe sapere che già oggi – continua la segretaria dem – molti Comuni, soprattutto quelli piccoli, sono privi di personale e in difficoltà nell’erogazione di servizi. Quali risposte può dare al riguardo? Per ora non è arrivata risposta, ma c’è stata solo tanta propaganda della destra sul punto”.