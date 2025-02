Sanità: Delli Quadri (Pd), da Fvg fanno scappare medici e pazienti

“L’assessore Riccardi non si contiene più, fa proclami su tutto, sul piano regionale oncologico e sulla fuga di residenti del FVG in ospedali fuori regione. Sulla fuga, si deve sapere che sono Fedriga, Riccardi e direzioni aziendali a far scappare pazienti e medici. Hanno impiegato quattro anni per sostituire il primario oculista di Pordenone, andato in pensione e ad operare in una struttura in Veneto. In questi quattro anni sono andati via dalla struttura di oculistica quasi tutti i medici che vi operavano, riducendo ai minimi termini l’attività. E i pazienti se ne sono andati altrove. Sarà difficile recuperare il danno fatto. Per l’ortopedia abbiamo addirittura una doppia fuga: una fuori regione, di circa tremila persone all’anno ed una intraregionale verso il privato”. Lo afferma il responsabile Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, replicando all’assessore regionale Riccardo Riccardi che ha annunciato una “risposta mirata” alla mobilità sanitaria interregionale.

“In questi anni Fedriga e Riccardi hanno incentivato il privato convenzionato – osserva l’esponente dem – per ridurre la fuga ma il risultato è un sistema squilibrato. Il facile e redditizio al privato, il difficile e complicato al pubblico. Dopo sei anni si sono accorti del risultato nullo? Come faranno ad invertire la situazione? Prima di tutto dovranno mettere in condizione gli ortopedici degli ospedali pubblici a non operare solo traumatologia. Vuol dire personale, sale operatorie, anestesisti e tutto il necessario. Saremo attenti alle prossime scelte e decisioni ma intanto – ribadisce Delli Quadri – il danno è fatto”.