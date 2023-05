Quale ruolo hanno i migranti nell’economia del FVG? Lavoriamo sul futuro, domani dibattito a Palmanova

Qual è l’impatto delle persone migranti sul mondo del lavoro? Com’è cambiato il loro ruolo negli ultimi anni e quali sono alcune possibili strade per rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in regione? “C’è tanta confusione e tanti stereotipi quando si parla dell’impatto che le persone migranti hanno sull’economia nazionale e sull’economia regionale. È tempo di fare chiarezza”. Per questo motivo, Oikos ha organizzato un dibattito che si terrà il 16 maggio a Palmanova, dalle 17.30 alle 19.30. L’incontro si terrà il 16 maggio a Palmanova, dalle 17.30 alle 19.30, presso il Salone d’Onore del Municipio – Piazza Grande 1. L’ingresso è gratuito. L’evento è organizzato con il supporto del Comune di Palmanova.

Il dibattito è parte del progetto ‘Prassi Intermedia’, “Prevenzione della RAdicalizzazione tramite la formazione degli operatori della sicurezza e dei profeSSIonisti dell’INformazione nei TERritori e nei MEDIA”. Il progetto ‘Prassi Intermedia’ si svolge in collaborazione con i nostri partner: il Comune di Fagagna, l’Ordine dei Giornalisti, la casa editrice Bottega Errante. L’Ente Finanziatore è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Immigrazione 2022. Dopo un breve saluto istituzionale del Sindaco Giuseppe Tellini, interverranno:

Laura Zanfrini, Università Cattolica e Fondazione ISMU, Milano, Docente dell’Università Cattolica titolare delle cattedre di “Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica” e delle “Organizzazioni, Ambiente e Innovazione sociale”. La professoressa Zanfrini è anche l’autrice del Libro Bianco sul governo delle migrazioni economiche: Indicazioni e proposte sul ridisegno degli schemi di governo delle migrazioni economiche e delle procedure per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro straniera.

Alessandro Russo, IRES FVG, Ricercatore presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, un’impresa sociale che si occupa di analisi e ricerche sul contesto socioeconomico regionale e di assistenza tecnica per la programmazione e le politiche pubbliche. Presso l’IRES, Alessandro Russo si occupa non solo dei fenomeni migratori, ma anche dei fabbisogni formativi delle imprese, delle trasformazioni economiche e produttive regionali, dello sviluppo locale sostenibile e della condizione della popolazione anziana.

Tomaso Comand, Steelform, Responsabile sicurezza e personale presso Steelform srl, azienda metalmeccanica di Rivignano fondata nel 1978 e specializzata nella produzione di componenti in acciaio inox, per il settore del catering professional. Negli ultimi anni l’azienda ha avviato diversi progetti di formazione, dedicati a personale non specializzato, con particolare riferimento ai processi di saldatura dell’acciaio inossidabile. Questi percorsi formativi hanno portato ad un numero significativo di personale straniero inserito stabilmente in azienda.