Quando la toponomastica diventa revisionismo

La proposta di dedicare una via ai “giurati di Ronchi”, rilanciata da Massimo Di Bert e rilanciata sui social, cade francamente male proprio all’inizio dell’anno in cui ricorre il centenario del cambiamento del nome del nostro Comune — un simbolo storico che testimonia la trasformazione di questa comunità, dalle contraddizioni del primo Novecento alle lotte partigiane e alla Resistenza.

Anziché misurarsi con la storia reale e con le ferite vere del nostro territorio, si torna a proporre una dedica che non solo è priva di senso civico, ma rischia di insultare la memoria collettiva: i giurati di Ronchi non sono martiri né eroi della comunità, e usare questa denominazione come se fosse un motivo d’onore è una vera e propria minchiata storica.

Se si intendesse davvero onorare le vittime degli anni bui, civili, lavoratori, resistenti e famiglie segnate da violenza, guerra e soprusi, allora sì: ci sarebbe moltissimo di cui parlare; vie, piazze e luoghi pubblici dovrebbero ricordare chi ha pagato con la vita o con la libertà – non astrazioni né slogan da tastiera.

La nostra città ha una storia complessa: da Ronchi di Monfalcone a Ronchi dei Legionari, tra le spinte dell’impresa dannunziana del 1919 e la successiva Resistenza contro fascismo e occupazioni.

È grave che, nell’anno in cui celebriamo il centenario di questa trasformazione, si torni a proporre dediche che non guardano alla comunità, che non costruiscono memoria condivisa, ma tentano soltanto di riscrivere i fatti per rispondere a visioni di parte o a nostalgie personali.

Ronchi dei Partigiani ribadisce con forza:

👉 La memoria non è negoziabile.

👉 Onorare la comunità significa dare voce alle vittime vere, non riabilitare narrazioni vuote o ambigue.

👉 Una via dedicata ai cittadini che hanno subito ingiustizie, persecuzioni e lutti sarebbe un tributo ben più significativo per Ronchi intera.

Invitiamo chi propone iniziative del genere a riflettere su cosa significhi veramente fare memoria storica collettiva — e a confrontarsi con le realtà associative, culturali e partigiane del nostro territorio prima di avanzare proposte improprie e divisive.