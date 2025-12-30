Quartieri in Musica, gran finale a Borgomeduna: lo swing chiude la rassegna delle periferie

Un viaggio nello swing italiano degli anni ’30 e ’40 chiude la rassegna “Quartieri in Musica”, il progetto culturale che registrando il “tutto esaurito” ha portato la musica dal vivo nei quartieri del Comune di Pordenone, trasformando le periferie urbane in luoghi di incontro, bellezza e condivisione culturale.

Domenica 4 gennaio, alle ore 17, il teatro parrocchiale di Borgomeduna ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna organizzata dall’associazione L’Arte della Musica, ideata da Nicola Milan e finanziato dal comune di Pordenone. Sul palco salirà l’ensemble “Le dive e i mascalzoni dello swing”, un gruppo di otto musicisti che renderà omaggio a icone come il Trio Lescano e il Quartetto Cetra. Protagonisti della serata saranno le voci di Francesca Ziroldo, Francesca Catto e Caterina Cesca, accompagnate dai musicisti Nicola Milan, Matteo Sgubino, Lorenzo Marcolina, Mattia Magatelli e Jacopo Zanette. L’ingresso è libero.

Si tratta di un viaggio sonoro tra le atmosfere eleganti e leggere del Trio Lescano, di Rabagliati, del Quartetto Cetra e dei grandi direttori dell’epoca come Pippo Barzizza e Angelini, autentici pionieri dello swing italiano. Una musica trascinante, popolare e raffinata, capace di trasmettere energia e buon umore, ideale per salutare l’inizio del nuovo anno.

Un progetto di successo

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale L’Arte della Musica di Zoppola, ideata da Nicola Milan e finanziata dal Comune di Pordenone, va in archivio con un bilancio più che positivo. Il tour ha coinvolto sei quartieri – Torre, Villanova, Borgo Cappuccini, Vallenoncello, Rorai Grande e Borgomeduna – registrando ovunque il tutto esaurito e una partecipazione calorosa da parte del pubblico.

La periferia al centro

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con il Comune di Pordenone – sottolinea il direttore artistico Nicola Milan –. Dare visibilità alle periferie e arricchire culturalmente i territori è uno degli obiettivi principali della nostra associazione. La grande partecipazione e il consenso ricevuti durante tutta la rassegna ci rendono particolarmente orgogliosi”.

Inserita nel calendario del Natale 2025, la manifestazione Quartieri in Musica – nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, su impulso della vicesindaca Mara Piccin, con la collaborazione dell’associazione L’Arte della Musica – ha confermato il valore della cultura come strumento di aggregazione e crescita sociale e ha dimostrato come la musica possa diventare un efficace veicolo di coesione sociale, riportando la cultura al centro della vita di comunità.