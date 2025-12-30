Inaugurazione a Udine del murales dedicato a Leonardo Zanier, un omaggio visivo al grande poeta carnico

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 11:00, in Piazzale Carnia nel Villaggio del Sole a Udine, si terrà l’inaugurazione del murales dedicato a Leonardo Zanier, figura emblematica della cultura friulana, poeta, sindacalista e voce autentica del territorio.

L’opera muraria, commissionata a Simone Mestroni, per celebrare la sua eredità umana e letteraria, sarà presentata alla cittadinanza in un evento pubblico che unirà arte, poesia e memoria. L’iniziativa vuole essere un tributo alla sua opera e al suo impegno civile, proponendo un momento di riflessione collettiva attraverso la parola poetica.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con un reading di poesia a cui prenderanno parte poeti, studiosi e rappresentanti del mondo associativo e culturale. Sarà l’occasione per ripercorrere la figura di Zanier attraverso letture, testimonianze e interventi artistici.

Programma della giornata:

Ore 11:00 – Presentazione a cura di Umberto Marin, presidente di Time for Africa

Ore 11:10 – Saluto Assessore alla cultura Federico Pirone

Ore 11:20 – “Udine città della Poesia” con Simone Mestroni, artista

Ore 11:30 – “Leonardo Zanier: uomo, sindacalista, poeta” a cura di Flaviano Bosco – insegnante, storico e critico musicale

Ore 11:40 – Intervento di Raphael D’Abdon, scrittore e poeta

Ore 11:50 – Lettura di Anna Manfredi, insegnante e poetessa

Ore 12:00 – Intervento di Roberto De Biaggio, ex insegnante e poeta

Ore 12:10 – Contributo di Francesco Zorzenon, insegnante e poeta

Ore 12:20 – Microfono aperto al pubblico

Al termine del reading è previsto un brindisi collettivo, momento conviviale di augurio per il nuovo anno 2026, all’insegna della condivisione, della speranza e di un rinnovato impegno culturale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità per conoscere o riscoprire l’opera di Leonardo Zanier, ponte tra tradizione e contemporaneità, tra impegno sociale e espressione poetica.

L’iniziativa è stata promossa da Time For Africa, Club per l’Unesco di Udine, Constraint Aps e sostenuta dal Comune di Udine nell’ambito del bando invernale cultura