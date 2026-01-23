Editoria: Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione e Resto del Carlino passano a Lmdv Capital di Leonardo Del Vecchio

Ancora grandi manovre nell’editoria italiana probabilmente in vista delle prossime scadenze politiche, formalizzata infatti un’offerta vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN-Editoriale Nazionale, cui fanno capo le testate Quotidiano Nazionale QN, QN Il Giorno, QN il Resto Del Carlino e QN La Nazione. Leonardo Del Vecchio con il suo family office Lmdv Capital. Il Consiglio di Amministrazione di Monrif spa (controllato dalla famiglia di Andrea Riffeser Monti) ha risposto deliberando di procedere verso la formalizzazione dell’operazione.

Leonardo Maria Del Vecchio, erede del colosso Luxottica, ha dichiarato che «questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all’editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell’informazione di qualità e nell’autonomia delle redazioni. Il nostro impegno è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico. Una volta completati i passaggi formali, intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati di redazione per costruire un percorso condiviso».

Andrea Riffeser Monti, Presidente del gruppo Monrif, ha aggiunto: «siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio, che rafforza il futuro di un’informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese».