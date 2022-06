Racconti nei Parchi: mercoledì debutta a Udine un nuovo format

"Salotti di racconti" open air, spaziando dalla tradizione al genere romantico, fino alle narrazioni di viaggi: debutta a Udine, mercoledì 29 giugno, il suggestivo progetto de La Compagnia dei Riservati, che ravviverà le sere d'estate con un percorso all'insegna dell'intrattenimento, della cultura e della socialità. Studiato proprio per favorire l'aggregazione, creando momenti di condivisione in cui tutti possano raccontare storie a tema, il format - studiato da Sonia Cossettini, presidente della Compagnia - prevede tre appuntamenti dedicati appunto allo storytelling, l'antichissima tradizione del racconto, in ambienti verdi: ci si siede sul prato (consigliabile dotarsi di una coperta da stendere sull'erba) e ci si immerge nell'ascolto, calandosi in mondi lontani, ricchi di fascino e di mistero.Primo appuntamento mercoledì 29, dunque (nell'area attrezzata Giorgini di via Colugna, alle 20), con i "Racconti della tradizione", accompagnati dalla fisarmonica di Paolo Forte e da giochi di fuoco.

L'incontro successivo è in programma per il 10 agosto (alla stessa ora, nel Parco Emilio Salgari di via del Bon) e sarà dedicato ai "Racconti romantici": a creare la giusta atmosfera ci penseranno le musiche dell'arpista Francesca Salcioli e un artista di bolle di sapone. Gran finale il 7 settembre, ancora alle 20, in Parco Lord Baden Powell (via Duchi d'Aosta 7), dove risuoneranno "Racconti di viaggi": abili trampolieri e la chitarra di Michele Pucci scandiranno la narrazione.

E' richiesta la prenotazione, alla mail lacompagniadeiriservati@gmail.com. Ingresso libero.