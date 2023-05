“Raccontiamo Roveredo” fino al 15 maggio il contest rivolto ai giovani

“Raccontiamo Roveredo” attraverso gli occhi e i pensieri dei ragazzi, è l’input del contest fotografico rivolto a giovani 11-21 anni residenti a Roveredo in Piano. Completamente gratuito offre ai ragazzi l’opportunità di raccontare la “loro” Roveredo, così come la vedono e la vivono, immortalando in uno scatto e descrivendo le emozioni che suscitano in loro i luoghi preferiti, quelli del cuore, o che più li appassionano. In palio premi come cuffie e casse bluetooth, il 15 maggio è la data ultima per inviare i lavori a flow.territorio@itaca.coopsoc.it. Info: 3356722966.

Realizzato con la collaborazione grafica dei ragazzi partecipanti al progetto “Connecting – comunica nel modo giusto”, il concorso è coordinato dalla Amministrazione comunale di Roveredo in Piano in collaborazione con l’Ambito territoriale Noncello e il progetto Flow della Cooperativa sociale Itaca. Scatta, descrivi, invia sono le tre semplici azioni da compiere per partecipare al contest, alla foto dovrà essere abbinato un breve testo che descriva in modo soggettivo ed emozionale lo scatto fotografico realizzato.

Amministrazione comunale e progetto Flow propongono un concorso aperto a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 21 anni residenti a Roveredo, in cui viene chiesto ai partecipanti di realizzare una foto con lo smartphone o con altri strumenti multimediali, che colga aspetti per loro significativi del territorio come luoghi, monumenti, strade, insegne, parchi, realtà associative, risorse umane. Ogni scatto dovrà essere accompagnato da un testo che racconti il lavoro realizzato, spiegando le motivazioni alla base della sua realizzazione, cercando il più possibile di trasmettere emozioni.

Gli obiettivi del concorso sono molteplici, a partire dallo stimolare conoscenza e consapevolezza delle risorse e dei beni presenti a Roveredo, come anche promuovere la tutela, cura e valorizzazione del proprio territorio. In primo piano, inoltre, la proposta indirizzata ai ragazzi per raccontare e mostrare il loro territorio attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, ed imparare a scrivere in maniera narrativa.

Il materiale, realizzato e raccolto durante il concorso, verrà messo a disposizione dell’Amministrazione comunale come possibile elemento da esporre o con cui decorare gli spazi comunali. Il 17 maggio alle 18 una giuria sarà chiamata a pronunciarsi sugli elaborati ricevuti e sarà composta da due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, un educatore esperto in comunicazione della Cooperativa Itaca, un rappresentante del Servizio Sociale Noncello, un rappresentante della Parrocchia, un rappresentante del locale Istituto comprensivo, un giovane del territorio e un rappresentante dell’Auser.

I criteri sui quali si baserà la giuria riguarderanno: composizione fotografica, armonia nello scatto e chiarezza nel soggetto individuato; attinenza al tema, qualità del messaggio contenuto nello scatto e attinenza al tema del concorso; originalità dello scatto e creatività in esso contenuta; emotività e chiarezza trasmesse dal testo, capacità di “raccontare lo scatto”. I tre elaborati prescelti verranno premiati durante una cerimonia pubblica prevista il 22 maggio alle 18 nell’Auditorium comunale.