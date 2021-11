Raffica di interrogazioni parlamentari sulle manovre militari Frozen Arroe 2021 effettuate sul monte Bivera

Si è conclusa lo scorso 12 novembre l’esercitazione militare Frozen Arrow 2021 che si è tenuta in Carnia bombardando con colpi di obice e mortaio il monte Bivera, classificato come Zona di conservazione speciale per fauna e flora di interesse europeo, si apre così una nota di Rifondazione Comunista che spiega: "Secondo le testimonianze dei sindaci e degli abitanti, tenuti “in ostaggio” dalla manovra stessa, le case e i vetri delle finestre hanno tremato per giorni come ci fosse il terremoto. L’esercitazione, che si svolge da alcuni anni sia in autunno che primavera, costituisce un grave danno all’ambiente, al turismo, alle attività agro-pastorali e forestali e al patrimonio boschivo di proprietà comunale e privata". In questi giorni afferma il Prc, numerose sono state le interrogazioni, le deputate Simona Suriano e Arianna Spessotto, le senatrici Paola Nugnes, Elena Fattori e Virginia La Muranelle rispettive Camere. Nelle interrogazioni parlamentari si chiede al Ministro della difesa: -se non ritenga urgente ed opportuno fermare immediatamente queste esercitazioni periodiche per evitare un doppio danno economico ed ambientale; -se può assicurare alle comunità ed enti locali interessati che l'intera area dell'esercitazione in oggetto sia stata interamente bonificata, - se sia stata effettuata un’indagine preliminare per accertare l'assenza di conseguenze sulle matrici ambientali suolo e acque sotterranee per le attività svolte finora considerato che in molti poligoni è già stata rilevata la dispersione di sostanze inquinanti come arsenico, piombo, tallio e altre sostanze. Le “servitù militari”, chiosa Rifondazione, sono un obbrobrio giuridico che istituì Mussolini per militarizzare il nostro Paese. Oggi continuano a fare comodo per sostenere una insensata belligeranza del nostro Paese. E’ ora di farla finita. L’Italia diventi Paese pacifico e motore nel necessario disarmo globale. Nell'interrogazione, si chiama in causa anche il Ministro della Transizione ecologica dato che è stata bombardata una zona di conservazione e non ci pare che siano state effettuate le valutazioni d'incidenza preventive né a posteriori previste dalle norme in vigore".