Rassegna Borghi Swing dal 22 al 25 giugno 10 concerti per quattro giornate, nel cuore dell’incantevole borgo di Marano Lagunare

Le atmosfere jazz tornano anche quest’anno fra le calli e le piazzette del suggestivo Borgo di Marano Lagunare: dal 22 al 25 giugno andrà in scena la VI edizione di BORGHI SWING, rassegna che introduce a Udin&Jazz Festival (10-18 luglio 2023), organizzata da Euritmica e dal Comune di Marano Lagunare, con il contributo della Regione FVG e la collaborazione della Banda Stella Maris e dell’associazione Archeotipi .

“L’Amministrazione comunale sostiene da sempre Borghi Swing – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Marano Lagunare, Andrea Codarin – e l’ha fatto anche nei periodi difficili del Covid, quando molte attività erano state sospese. Crediamo a questo progetto perché ha la capacità di unire l’ottima musica con la riscoperta del nostro centro storico, grazie alla sua forma itinerante, e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, grazie alla proficua collaborazione con le associazioni e le imprese locali”.

Borghi Swing, nato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il suggestivo borgo di Marano Lagunare anche in una rinnovata vocazione turistica, aggiungerà anche quest’anno una nota magica a una località già ricca di arte e natura, portando nelle sue calli e nei suoi vicoli le incantevoli atmosfere del jazz, blues, swing e ritmi afro-caraibici. Per tutte le quattro serate, il pubblico potrà godere di progetti musicali coinvolgenti, tutti ad ingresso libero, e allo stesso tempo degustare le specialità enogastronomiche del territorio e i piatti preparati con il pescato della giornata, negli stand curati dalle associazioni locali.

Inoltre, nelle serate di sabato 24 e domenica 25 giugno, dalle ore 18:30, si potrà visitare gratuitamente il Parco didattico ArIA e, insieme ai volontari dell’associazione Archeotipi, all’interno del laboratorio che ricostruisce parte di un villaggio dell’Età del Bronzo, sperimentare le varie tecniche legate alla sopravvivenza nell’ambiente preistorico, come l’accensione del fuoco o le strategie di caccia e pesca. (info e prenotazioni archeotipi@gmail.com).

Il via ufficiale alla rassegna, giovedì 22 giugno, lo darà l’ormai tradizionale escursione in Laguna (ore 17.00 – Molo Pescheria Vecchia). Il pubblico, cullato dalle acque a bordo del battello Santa Maria, potrà degustare un aperitivo in relax e ascoltare la musica blues del duo Cucumber Green, alias Filippo Ieraci (chitarra) ed Eugenio Dreas (contrabbasso). La serata proseguirà (ore 21.30 – Piazza Frangipane) con Sacro e Profano, uno spettacolo in cui il bandoneon di Daniele Di Bonaventura accompagnerà con il suo inconfondibile e struggente suono i movimenti di danza moderna di Roberto Lori, in un puro dialogo tra musica e movimento. Questo appuntamento è un’anteprima del festival Face Off – Porto D’arte, in programma a luglio a Marano Lagunare.

Venerdì 23 giugno, si parte con il Luca Colussi Quartet e “Omaggio a Paul Motian” (ore 20.00 – Piazza Aquileia) che andrà a toccare tutte le fasi della vita musicale di questo grande batterista e compositore.

In serata (ore 21.30 – Piazza Frangipane), la band “vintage style” Penelope e i Diabolici Toupè porterà sul palco uno scoppiettante repertorio rhythm and soul straniero anni ‘60 che spazia fra rivisitazioni di brani cantati da Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, Wilson Pickett e Ray Charles.

Sabato 24 giugno, saranno ben 3 i concerti nel cuore del borgo maranese: primo in programma Juri Dal Dan Trio feat. Francesco Bearzatti (ore 19.00 – Piazza Aquileia) con la presentazione degli otto racconti musicali brevi contenuti in Nordy, ultima fatica del pianista in omaggio alle sue origini gemonesi.

A seguire, Francesco Bearzatti porterà in scena con il suo quartetto il Portrait of Tony (ore 20.30 – Piazza Frangipane), omaggio al grande clarinettista italo-americano Tony Scott, scomparso nel 2007. La giornata si concluderà con un viaggio emozionale nella discografia del Pink Floyd, assieme ai Pink Planet in “Another Pink Floyd Tribute”(ore 22.00 – Piazza Colombo).

Sarà Filippo Orefice ad aprire l’ultima giornata della rassegna, domenica 25 giugno (ore 19.00 – Piazza Aquileia), con il concerto di presentazione dell’album Kalaima, realizzato con il trio esordiente che porta il suo nome.

Il testimone passerà poi ad uno dei più importanti jazzisti friulani, il pianista Glauco Venier con il suo straordinario Quartetto Nuovo per un Tributo a “Frank Zappa” (ore 20.30 – Piazza Frangipane) nel trentesimo anniversario della sua prematura scomparsa. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare arrangiamenti e reinterpretazioni di composizioni celebri che hanno scritto la storia della musica rock-jazz-progressive.

Con una vera e propria festa della musica, la North East Ska*Jazz Orchestra (ore 22.00 – Piazza Colombo) chiuderà la serata finale di Borghi Swing. A grande richiesta, l’eclettica formazione tornerà sul palco di Marano per colorare la notte finale di ritmi esotici, giamaicani e afroamericani.

BORGHI SWING – PROGRAMMA

22 GIUGNO

Ore 17.00 – Molo Pescheria Vecchia

Jazz On Boat con i Cucumber Green (Filippo Ieraci, chitarra; Eugenio Dreas, contrabbasso), escursione in laguna con il battello Santa Maria, aperitivo a bordo e musica blues

Ore 21.30 – Piazza Frangipane

Sacro e Profano con Daniele Di Bonaventura, bandoneon, e Roberto Lori, danza contemporanea.

23 GIUGNO

Ore 20.00 – Piazza Aquileia

Luca Colussi Quartet “Omaggio a Paul Motian”

Ore 21.30 – Piazza Frangipane

Penelope e i Diabolici Toupè

24 GIUGNO

Ore 19.00 – Piazza Aquileia

Juri Dal Dan Trio feat. Francesco Bearzatti

Ore 20.30 – Piazza Frangipane

Francesco Bearzatti “Portrait of Tony”

Ore 22.00 – Piazza Colombo

Pink Planet “Another Pink Floyd Tribute”

25 GIUGNO

Ore 19.00 – Piazza Aquileia

Filippo Orefice Trio “Kalaima”

Ore 20.30 – Piazza Frangipane

Glauco Venier – Quartetto Nuovo Tributo a “Frank Zappa”

Ore 22.00 – Piazza Colombo

North East Ska*Jazz Orchestra

