Rassegna “Colori ed emozioni a Venzone” dal 29 novembre al 14 dicembre

Dal 29 novembre al 14 dicembre, la splendida cornice settecentesca di Palazzo Orgnani – Martina ospiterà la mostra “Colori ed emozioni a Venzone” in collaborazione con Comune e la Pro Loco di Venzone e il patrocino dei Comuni di Martignacco e Pasian di Prato. La rassegna vedrà protagonisti due artisti, Beppino Tosolini di Martignacco e Nello Peressini di Colloredo di Prato che presenteranno un’ampia scelta dei loro lavori realizzati con due linguaggi diversi: l’olio su tela per Tosolini, il mosaico per Peressini. La prolusione critica sarà tenuta dalla dottoressa Cristina D’Angelo che così spiega: <<Gli artisti proporranno, attraverso le loro opere, un personale diario di viaggio che attinge al loro vissuto, alla loro quotidianità, alle emozioni provate di fronte ad un’alba, a un tramonto o ai meravigliosi paesaggi del nostro Friuli. A corollario della mostra abbiamo creato degli eventi, in cui il filo conduttore saranno sempre le emozioni espresse, anziché attraverso i quadri, in forma scritta o parlata e abbinati ad un colore specifico: il rosso dell’amore e del mezzo di trasporto del protagonista del libro di Stefano Montello “Gli anni di Camel Suite” (presentazione il 6 dicembre alle ore 17.00) il giallo del romanzo storico “L’antro del demonio” di Erica Martin (13 dicembre ore 17.00), il bianco del laboratorio espressivo – creativo per adulti “Le parole del Natale” con Giulia Tosolini, facilitatrice in poesiaterapia (7 dicembre ore 16.30 prenotazione a info@encuerpoyalma.it) e, infine, il verde delle piante nella presentazione del progetto di Roberta Masetti “Lis contis des mans verdis” ciclo di video sugli alberi, le erbe e i riti i Friuli Venezia Giulia (14 dicembre ore 16.30).

Inaugurazione rassegna: 29 novembre ore 16.30

Ingresso libero.

ORARI DI APERTURA

NOVEMBRE

Domenica 30 10.00 – 18.30

DICEMBRE

Giovedì 4 15.00 – 18.30

Venerdì 5 15.00 – 18.30

Sabato 6 10.00 – 18.30

Domenica 7 10.00 – 18.30

Lunedì 8 10.00 – 18.30

Martedì 9 10.00 – 18.30

Giovedì 11 15.00 – 18.30

Venerdì 12 15.00 – 18.30

Sabato 13 10.00 – 18.30

Domenica 14 10.00 – 18.30

Domenica 7 e domenica 14 ore 11.00 e ore 15.00 visite guidate a cura degli artisti

Per info: Beppino Tosolini 338 5761905