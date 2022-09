Rassegna fotografica Antonio Magazzino “Vicenza città bellissima” da oggi a Trieste

Inaugura oggi lunedì 5 settembre 2022 alle ore 18.00 al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste, alla presenza dell'autore, la rassegna fotografica personale di Antonio Magazzino "Vicenza città bellissima". La mostra, a cura de Le Vie delle Foto, sarà visitabile fino al 19 settembre. Prosegue la ricca stagione delle mostre al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l'inaugurazione, lunedì 5 settembre alle ore 18.00 alla presenza dell'autore, della rassegna personale del fotografo Antonio Magazzino "Vicenza città bellissima". Ispirate alla Marilyn di Andy Warhol, la mostra comprende 40 immagini montate su semplici cornici in legno colorato fatte a mano: quadrate, sospese e leggere, per una visione inedita di scorci e palazzi di una città-palcoscenico. Il formato quadrato, potente e semplice, per esprimere simmetrie, ripetizioni e colori. Piccole didascalie in rima per accompagnare l’immagine con le parole. Un viaggio visionario per capire come una città, ogni città, sia da guardare con occhi nuovi e a volte sbarazzini e poter scoprire con i propri occhi un modo nuovo di percepire le nostre bellezze, alzando la testa per esserne orgogliosi e preservarle. La mostra, a cura de Le Vie delle Foto, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00 fino al 19 settembre. Per info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com.

L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare gli scatti di Antonio Magazzino.

La curatrice delle mostre al DoubleTree by Hilton è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico.

"Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".

L'autore

ANTONIO MAGAZZINO - Fotografo per passione fin da ragazzino, nato e vissuto a Vicenza, ama fotografare attingendo dalla natura e dal paesaggio. Ama fotografare completamente in manuale, usando i quattro parametri (Fuoco Iso diaframma e tempi) in modo creativo e a volte inusuale.

"Guardo il mondo ancora con meraviglia, fotografando con gli occhi prima di quel 'click' che ferma il mondo, in colori e forme che solo quel momento aveva. Ed è già passato... ...ma ormai è eterno…"

Antonio Magazzino

Sito web: tonymagapics.weebly.com

Pagina Instagram: tonymagapics

La mostra

VICENZA CITTA' BELLISSIMA - Ispirate alla Marilyn di Andy Warhol, la mostra comprende 40 immagini montate su semplici cornici in legno colorato fatte a mano: quadrate, sospese e leggere, per una visione inedita di scorci e palazzi di una città-palcoscenico.

Il formato quadrato, potente e semplice, per esprimere simmetrie, ripetizioni e colori. Piccole didascalie in rima per accompagnare l’immagine con le parole.

Un viaggio visionario per capire come una città, ogni città, sia da guardare con occhi nuovi e a volte sbarazzini e poter scoprire con i propri occhi un modo nuovo di percepire le nostre bellezze, alzando la testa per esserne orgogliosi e preservarle.

DoubleTree by Hilton Trieste

Hotel 4 stelle situato nel cuore di Trieste, si colloca all'interno di un incantevole palazzo storico risalente ai primi del '900, con 125 camere di cui 25 suite, ristorante interno e bar storico al primo piano, Wellness e Fitness area e un centro congressi multifunzionale. Secondo le disposizioni sanitarie, si potrà accedere alla mostra, al bar e al ristorante solo con Green pass.