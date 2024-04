Rassegna “Note di Costituzione”, al via la mostra “Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto alle donne 1946-1948”

Nell’ambito della rassegna culturale “Note di Costituzione” organizzata dall’amministrazione comunale, arriva a Turriaco (GO) la mostra storico-documentaria “Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto delle donne 1946 – 1948”. Sarà inaugurata domenica 21 aprile, alle 11.00, nell’atrio del municipio. L’esposizione, che si fonda su un lavoro di ricerca condotto dal Coordinamento regionale Donne ANPI e dall’associazione SeNonOraQuando? di Udine a partire dal 2021, ben risponde al tema centrale della rassegna, che quest’anno ha per sottotitolo “Costituzione: femminile plurale”. La mostra, infatti, fotografa in modo preciso e dettagliato la partecipazione delle donne friulane alle elezioni, che si svolsero per la prima volta con la novità del suffragio universale femminile nell’Italia liberata dal nazifascismo; inoltre, presenta un profilo delle pochissime candidate ed elette sul nostro territorio.

Al vernissage, dopo gli interventi dei rappresentanti del Comune e dell’ANPI di Turriaco, Roberta Corbellini, storica dell’associazione SeNonOraQuando? e tra le curatrici della mostra, spiegherà il percorso espositivo, mettendo in luce come diffidenza e pregiudizi nei confronti dell’ingresso delle donne nella vita politica determinarono anche la scarsissima presenza di candidate nelle varie liste e dunque di elette. Molte di loro abbandonarono presto l’agone politico e in seguito furono dimenticate. Corbellini chiarirà, quindi, come il team di ricerca è riuscito a scoprire i nomi di alcune di queste politiche e a ricostruirne i ritratti biografici attraverso gli archivi di numerosi Comuni, in particolare del Friuli e del Pordenonese, e attraverso le informazioni e i documenti forniti dalle famiglie e da privati. Il lavoro delle ricercatrici sta proseguendo anche nell’area goriziana e in quella giuliana. L’esposizione – che ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e che attualmente è in tour regionale – resterà allestita fino a sabato 4 maggio e potrà essere visitata negli orari di apertura del palazzo comunale. L’ingresso è libero.

Il tema della partecipazione femminile alla vita della res pubblica sarà approfondito, inoltre, martedì 23 aprile da Maria Dolores Ferrara, docente dell’Università degli Studi di Trieste, che terrà una conferenza sul ruolo delle elette ai lavori dell’Assemblea costituente e sui riflessi dello sguardo di genere sulla politica e la società italiane del secondo dopoguerra.

Sempre in collaborazione con l’ANPI di Turriaco e insieme ai docenti del Liceo artistico “Max Fabiani” di Gorizia, venerdì 10 maggio, alle 17.00, sarà inaugurata la mostra “Madri Costituenti – Costituenti anche noi”.