Sono stati corretti i dati AGENAS presentati martedì ai rettori delle Università di Trieste e Udine dall’Assessore Riccardi? La domanda sorge spontanea!

“In una riunione tenutasi martedì scorso 16 aprile a Palmanova, l’Assessore alla Salute Riccardi ha presentato ai Rettori delle due Università della regione le valutazioni conseguenti alla convenzione tra la Regione e Agenas per il rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

Durante l’incontro, sono stati esposti i dati di AGENAS riguardanti il nostro sistema sanitario: tuttavia, sorge la questione sulla correttezza di tali informazioni. È emerso che i dati presentati potrebbero essere affetti da errori e incongruenze, come riportati da un’analisi critica condotta dall’Associazione “Costituzione 32” il 6 marzo scorso in Consiglio regionale.

Tra le discrepanze segnalate, si evidenziava il numero di posti letto tra gli ospedali di Cattinara e Maggiore, che riportati da AGENAS sono differenti da quelli documentati da ASUGI, ente che gestisce tali strutture. Inoltre, vi è una differenza significativa riguardante il numero di accessi in codice bianco e verde al Pronto Soccorso di Trieste nel 2022, con dati divergenti tra quelli forniti da AGENAS e quelli documentati da ASUGI.

Di fronte a queste incongruenze, sorge una domanda spontanea: tali errori sono stati corretti prima della presentazione ai vertici accademici delle due Università regionali o no? È una bella domanda, in quanto questi dati dovrebbero costituire la base per il riordino della sanità regionale.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.