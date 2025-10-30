Recital di Sandro De Palma per l’inaugurazione della rassegna dei Concerti Torriani a Udine

A inaugurare il nuovo ciclo dei “Concerti Torriani” nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24) sarà il recital pianistico di Sandro De Palma. Venerdì 31, alle ore 17, il primo degli otto appuntamenti organizzati dagli Amici della Musica di Udine è dedicato ai grandi classici. Il programma prevede infatti la Sonata in re minore op. 31 n. 2 “La Tempesta” di Beethoven e un omaggio a Chopin con la Berceuse op.57 in re bemolle maggiore, i due Notturni op.27 (n. 1 in do diesis minore e n. 2 in re bemolle maggiore) e la celebre Ballata n. 1 op. 23 in sol minore.

De Palma è riconosciuto come uno dei più affascinanti interpreti nel panorama musicale, grazie alla sua costante ricerca di uno stile interpretativo personale e delle più sottili sfumature timbriche e cromatiche del suono. È inoltre didatta, organizzatore, produttore e direttore artistico. La brillante carriera nazionale e internazionale l’ha portato a esibirsi in prestigiosi palcoscenici e festival tra Europa, Asia e Stati Uniti. Alla continua ricerca di repertorio poco conosciuto, nel corso della lunga carriera ha eseguito pagine di autori come Hummel, Clementi, Salieri, Cimarosa, Field, Flitch, Massenet, Decaux e autori contemporanei in prima esecuzione. Fin dall’inizio della sua carriera, De Palma ha saputo coniugare con maestria la sua sensibilità artistica con le competenze organizzative e gestionali, ricoprendo ruoli di direttore artistico per l’Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli e il Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi di Roma.

I Concerti Torriani (biglietti acquistabili direttamente prima del concerto, con ingresso da 3 a 10 euro) si svolgono parallelamente alla 104^ Stagione degli Amici della Musica, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine, grazie al sostegno di BCC Banca di Udine, NordGroup e ABAU Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Confindustria Udine, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.