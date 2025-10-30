Teatro Pasolini Cervignano: evento speciale “Per i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini” il 4 e 5 novembre

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli dedica due giornate di appuntamenti speciali al poeta, regista e intellettuale che più di ogni altro ha interrogato la coscienza civile del nostro Paese.

Tra teatro, musica e letteratura, il progetto dal titolo Per i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini invita il pubblico a riscoprire la voce, il pensiero e l’eredità di Pasolini attraverso linguaggi diversi in un percorso che intreccia riflessione, arte e memoria viva.

Ideato e promosso dall’Associazione Culturale Teatro Pasolini, il progetto speciale unisce nella programmazione due realtà di riferimento della scena regionale: il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Euritmica.

L’attività è realizzata grazie al fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cervignano del Friuli e della Fondazione Friuli.

La prima giornata, lunedì 4 novembre, si apre alle ore 18 alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli con l’incontro con la giornalista e scrittrice Simona Zecchi, autrice di importanti inchieste sul caso Pasolini. L’autrice presenterà il suo più recente libro, Pasolini: ordine eseguito (Ponte alle Grazie), in dialogo con Alessandra Kersevan.

Attraverso il suo lavoro d’indagine, Simona Zecchi propone un approfondimento appassionato e documentato sulla morte di Pier Paolo Pasolini, restituendo alla figura del poeta un ritratto lucido e necessario, capace di interrogare ancora oggi la nostra coscienza collettiva.

In serata, alle ore 20.45, il Teatro Pasolini ospita lo spettacolo Nel cuore della realtà. Pasolini: vita e letteratura che si fanno cinema, a cura dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.

La regia è di Claudio de Maglio, regista e drammaturgo, che guida un ampio gruppo di giovani interpreti — gli allievi diplomandi Giulio Bianchi, Silvia Cerchier, Iacopo Cesaria, Alvise Colledan, Erika Maria Cordisco, Massimo Filoso, Federica Garbarini, Santi Maccarrone, Andrea Monteverdi, Siro Pedrozzi, Sara Volpi, Sara Wegher — insieme agli allievi del secondo anno Elia Bonzani, Francesca Cozzini, Leonardo Maria Filoni, Davide Gavini, Gianluca Madaschi, Edoardo Maria Mattina, Gaia Mencarini, Michela Serra, Nello Tammaro, Giacomo Zampini.

Attraverso parole, immagini e canti, lo spettacolo rende omaggio al Pasolini regista e poeta del reale, conducendo il pubblico in un viaggio tra Decameron, Le mille e una notte e le sue riflessioni più lucide e disincantate sul mondo contemporaneo. Un percorso teatrale che restituisce la forza visionaria di Pasolini e la sua capacità di leggere la realtà con uno sguardo poetico, critico e profondamente umano.

La seconda giornata, martedì 5 novembre, si apre nuovamente alla Casa della Musica alle ore 18 con la presentazione del volume Lettere a Maria Seccardi, un’occasione per scoprire parole intime e inedite di Pier Paolo Pasolini.

Intervengono Flavia Leonarduzzi, Rita Maffei, Massimo Somaglino, Valentina Marsoni e Maurizio Piccin, in un incontro che restituisce la voce privata di Pasolini e il suo rapporto profondo con l’esperienza umana, letteraria e affettiva.

Le due presentazioni letterarie sono realizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina”, il bookshop è curato dalla Libreria Mariuz.

La giornata si concluderà alle ore 20.45 al Teatro Pasolini con il concerto Lyra – In memoria di Pier Paolo Pasolini, il nuovo progetto della cantante Elsa Martin e del pianista Stefano Battaglia.

Un dialogo musicale e poetico in cui voce e pianoforte si intrecciano per dare forma a un omaggio delicato e intenso ai versi friulani di Pasolini e ai canti popolari della sua terra. Lyra diventa così un viaggio sonoro che celebra la lingua, le radici e la sensibilità del poeta, trasformando la memoria in emozione viva e condivisa.

Due giornate per ricordare, ma anche per interrogare il presente attraverso l’opera di un autore che, a mezzo secolo dalla sua scomparsa, continua a parlare al cuore della nostra realtà, con parole e visioni ancora capaci di illuminare il nostro tempo.

Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero.