Reddito cittadinanza M5s Fvg: “Preoccupati per i percettori friulani, quei soldi servono per la loro sopravvivenza e aiutano l’economia regionale”

“Siamo preoccupati per i percettori di reddito di cittadinanza in regione che si vedranno privare di questo sostentamento minimo dalla prossima estate così come decretato dal governo di destra-centro. Quando verrà cancellato del tutto come dice la presidente Meloni, vorrà dire che il tessuto economico formato da più di 1milione di persone, in Italia, farà a meno di circa 7miliardi, che saranno dirottati nelle spese militari a vantaggio di 2 o 3 industrie belliche”. Lo afferma il capogruppo regionale del MoVimento 5Stelle Mauro Capozzella a commento dei dati Ires su base Inps in Friuli Venezia Giulia. “Il rdc non è una pura spesa, ma un modo per immettere e far girare denaro nell’economia regionale, passando attraverso l’aiuto per un indigente e permettendone la sopravvivenza – continua Capozzella -.Il rdc non è importante solo per chi lo prende, ma anche per il tessuto economico, perché quei pochi soldi, rientrano subito nel circuito economico, dal panettiere, dal calzolaio e altro e permette anche alle aziende energetiche di ricevere più regolarmente il pagamento delle bollette ed avere meno contenziosi. Il rdc è importante anche perché aiuta a pagare l’affitto a qualcuno che magari con quella piccola rendita ci campa”.